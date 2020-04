Barbecue: ecco tipologie e relativi prezzi

Redazione - 01 luglio 2015

Quanti sono i tipi di barbecue e come varia il prezzo

Impossibile negarlo: la grigliata all’aperto è uno dei piaceri della vita. E l’elemento indispensabile, naturalmente, è il barbecue. Quale scegliere? Dipende dalle proprie preferenze ma anche dal budget disponibile. Le tipologie sono le seguenti: Barbecue a legna .

. Barbecue a carbonella .

. Barbecue a legna e carbonella .

. Barbecue a gas .

. Barbecue a pellet .

. Barbecue elettrico .

. Barbecue in pietra lavica.

Si sceglie, inoltre, fra barbecue freestanding, portatili e in muratura. Com’è facilmente comprensibile, i modelli freestanding costano meno di quelli in muratura e quelli portatili sono i più economici in assoluto. Per quanto concerne l’alimentazione, i barbecue a legna sono i meno costosi, seguiti da quelli elettrici e a gas. Questo è un discorso generale, ma ci sono altri fattori che incidono sul prezzo, fra cui le dimensioni, il numero di bruciatori, la struttura, gli accessori.

I barbecue fino a 100 euro

Potete spendere al massimo 100 euro e vi chiedete quale tipo di barbecue sia alla vostra portata? Accantonate l’idea di acquistarne uno a gas ma sappiate, di contro, che con la suddetta cifra potete facilmente trovare un modello a carbone o a carbonella. Attenzione, però.



Con 100 euro si acquista generalmente un barbecue portatile o da tavolo, è difficile che risulti accessibile un modello freestanding più grande ed è escluso anche solo pensare a un barbecue in muratura. Se a fronte di una spesa così ridotta è bene non aspettarsi il massimo, sappiate che puntando sui marchi giusti le vostre grigliate daranno comunque grandi soddisfazioni.



Weber, per esempio, è un brand che suggeriamo di prendere in considerazione. Nella foto vedete il barbecue a carbone Smokey Joe Premium 37 cm, prezzo 89,99 euro. Fra le caratteristiche segnaliamo la griglia in acciaio cromato, la maniglia coperchio e la valvola di areazione in alluminio.

Barbecue dai 100 ai 300 euro

Quella fra i 100 e i 300 euro è la fascia media, il che significa che si possono acquistare barbecue più grandi e performanti, fatti con materiali più robusti e che permettono una maggiore libertà di azione. Diventano accessibili i modelli a gas, in pietra lavica e anche in muratura, sia pur (in quest’ultimo caso) di dimensioni contenute. Insomma, non ci sono particolari limitazioni. Vediamo 3 esempi.



Costa circa 240 euro il barbecue che vedete nella prima foto, cioè il modello 2 Series Classic EXS Vario di Campingaz. Caratteristiche principali: 2 bruciatori in acciaio inox, griglia in ghisa ad elevata conducibilità termica, fornello laterale, coperchio e carrello in acciaio verniciato.



Più o meno lo stesso prezzo ha l’originale barbecue a carbonella portatile Lotus Grill XL; è ventilato e, grazie al suo particolare design, impedisce che il grasso della carne scivoli sulla carbonella stessa e che si sprigionino fumo e odori poco gradevoli. I cibi, tra l’altro, risultano molto più light. La griglia ha un diametro pari a 34 cm. Lotus Grill è inoltre dotato di una batteria alimentata che assicura un effetto soffietto.



E poi vi mostriamo il barbecue elettrico Severin PG 8541, dotato di cappuccio, termometro integrato e piastra con rivestimento in ceramica. Il diametro è pari a 41 cm. Costa circa 140 euro.

I barbecue dai 300 ai 500 euro

Se hai messo in conto di spendere fra i 300 e i 500 euro, sappi che siamo nella fascia di mercato medio-alta e di conseguenza puoi acquistare un ottimo barbecue a gas, a legna, a carbonella, in pietra lavica oppure alimentato in pellet. Un modello frestanding piuttosto grande oppure portatile e ultramoderno.



Con questa cifra, l’unico limite riguarda i barbecue in muratura: difficile trovarne uno di qualità, bisogna salire ulteriormente. Ma non è un problema, perché le altre opzioni sono tante e tutte molto interessanti. Se non sei molto esperto, anzi sei alle prime armi, ti suggeriamo di optare per un barbecue a gas.



L’accensione è molto semplice, l’utilizzo anche. La temperatura desiderata viene raggiunta in pochissimo tempo grazie ai bruciatori, che consentono di preparare anche differenti alimenti insieme. Ottima alternativa sono i barbecue elettrici, davvero alla portata di tutti.



In foto VG400 di Steba, potenza 2.200 watt e griglia con rivestimento in ceramico. È completo di vassoio raccogli grassi, termometro e spia di controllo della temperatura. Costa circa 470 euro.

Barbecue oltre i 500 euro