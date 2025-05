Barbecue a gas o carbonella: quale acquistare

Barbecue a gas: i vantaggi

Con l'arrivo della bella stagione potrebbe sorgere il dubbio se è meglio scegliere un barbecue a gas o carbonella. Inizia col considerare il tempo che riesci a dedicare alla cottura in base alle tue abitudini.

Il bbq a gas riscalda la griglia in pochi minuti, consentendoti di cucinare anche se la sera torni tardi dal lavoro. Grazie al controllo preciso della temperatura è facile evitare che il cibo si bruci. Potrai nel frattempo mettere a bollire dell'acqua sul fornello.

Non ci sono ceneri da smaltire e riduce al minimo l’emissione di fumo. Basta una semplice pulizia dopo ogni utilizzo per mantenerlo in perfette condizioni.



Alain di Palazzetti in Giardino è un barbecue portatile dotato di pratiche ruote, una vera e propria postazione di cottura. Possiede un fornello classico, tre griglie e una piastra in ghisa smaltata.