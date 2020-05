I migliori barbecue per il terrazzo e il balcone

Redazione - 18 aprile 2013

Posso accendere un barbecue sul balcone?

Amate le grigliate all’aria aperta ma avete a disposizione solo un balcone e vi chiedete se sia possibile accendere lì un barbecue? Dipende dalla tolleranza dei vicini, dalla quantità di fumo prodotta e dalla frequenza con cui si griglia.



In primis bisogna, perciò, consultare il regolamento condominiale; è anche fondamentale tener presente che l’articolo 844 del Codice Civile, dedicato al “Divieto di immissioni”, consente di far causa al vicino, appunto, responsabile di “immissioni moleste” provenienti dalla sua proprietà.



Rivolgersi a chi abita accanto e informarlo delle proprie intenzioni è quindi davvero necessario. Ma si ricordi che la norma del regolamento condominiale prevale sul Codice civile; ciò significa che se le immissioni non sono “moleste” ma nel regolamento c’è una clausola che vieta le grigliate sul balcone, si deve rinunciare.



Nel migliore di casi, d’altra parte, è bene avere il senso della misura. Di grande aiuto, per aggirare eventuali ostacoli, sono i barbecue coperti, che riducono in modo significativo le emissioni di fumo e la propagazione di odori.

Meglio a carbone o a gas?

In molti si chiedono se sia meglio un barbecue a gas oppure un barbecue a carbone. Ebbene, entrambe le soluzioni presentano pro e contro. Per quanto riguarda il sapore, nonostante i grandi progressi fatti in riferimento ai bbq a gas, questi ultimi non permettono di ottenere gli stessi risultati dei bbq a carbonella. E la differenza si sente soprattutto con la carne.



Inoltre la resa calorica degli apparecchi alimentati a carbone è superiore rispetto a quelli funzionanti tramite gas. Vero anche, d’altra parte, che questa seconda tipologia presenta un maggior livello di praticità e una maggiore facilità d’uso. Nel caso del carbone i tempi per preparare la brace sono decisamente più lunghi e la gestione della fiamma richiede una certa esperienza.



E ancora, i barbecue a gas rendono possibile, al contrario di quelli a carbonella, un controllo della temperatura molto preciso, non sporcano molto e si puliscono velocemente. Però sono decisamente più costosi degli altri.

I prezzi dei barbecue a carbone per il balcone

Per il balcone sono perfetti i barbecue con coperchio, quelli da tavolo, quelli che si appendono alla ringhiera, quelli slim e portatili. E se avete deciso di acquistarne uno a carbone, sappiate che la spesa necessaria per un buon prodotto parte da 40 euro e difficilmente supera i 350.



Nella prima foto vi mostriamo Lotus Grill, un barbecue a carbonella da tavolo e portatile che grazie a un particolare sistema di combustione produce una quantità davvero minima di fumo. Le dimensioni sono variabili; la versione standard costa all’incirca 170 euro, per quella XL occorrono più o meno 240 euro, quella XXL ha un prezzo più o meno pari a 350 euro.



Costa invece circa 60-70 euro il modello 11900 di Landmann, che misura 20x50 cm e pesa 7 kg. Si adatta a qualsiasi tipo di ringhiera in virtù dei ganci regolabili da 3 a 7 cm o tassellabili. Permette di preparare grigliate per due o tre persone.



Infine l’originale barbecue ideato dai designer di Mermelada Estudio per Mon Oncle: è in acciaio inox rivestito di vernice poliestere ignifuga, con manico in cuoio misto a metallo e cinghie in tessuto con anelli metallici dorati. Sembra una valigia d’altri tempi ed è disponibile in diverse tonalità pastello. Prezzo: 300 euro.

Quanto costa un bbq a gas per il terrazzo