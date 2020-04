Le novità e composizioni delle camerette firmate Dielle

Composizione con Libreria Palo Alto e letti Style

Il nuovo sistema di libreria Palo Alto, grazie al vantaggio degli elementi liberamente aggregabili, consente di ottenere composizioni rappresentative e personalizzate per ogni ambiente. Nella composizione, la collezione style, propone una vasta gamma di letti in diverse configurazioni funzionali e rappresentative. Style è la nuova collezione Dielle dedicata a letti per ragazzi dallo stile unico e non convenzionale. La particolarità si basa sulla possibilità di scegliere le tipologie di piedi-sostegni che ne caratterizzano il design. La trottola, la sfera, il triangolo oppure il miniblock per inserire uno stile moderno e fresco nelle camerette dei ragazzi. La collezione style propone una vasta gamma di letti proposti nelle configurazioni più funzionali e rappresentative. Nella composizione, la zona riposo con letto style laccato oriente, con gamba trottola in finitura argentata per lei e gamba a sfera in legno per lui.