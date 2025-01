Uso e caratteristiche dei cuscini materasso

Cuscini materasso per lo spazio outdoor

La vasta scelta di cuscini materasso vi consentirà di realizzare piccoli angoli da sogno anche in giardino, delle vere oasi di tranquillità. Nei negozi specializzati troverete fantasie o soluzioni monocolore che si abbinano facilmente a qualsiasi stile di arredo per l'esterno.

I cuscini materasso progettati per lo spazio esterno sono rivestiti in tessuto acrilico, un materiale idrorepellente e resistente ai raggi solari. Tuttavia, è sempre consigliabile ritirarli quando non vengono utilizzati o in condizioni meteorologiche avverse per preservarne al meglio la bellezza nel tempo.

L’imbottitura in schiuma poliuretanica conferisce un buon supporto e una soluzione ideale per l’arredo outdoor. Sono perfetti per rivestire panchine da giardino realizzate con pallet. Si adattano altrettanto bene ad essere posizionati direttamente sul prato, offrendo comode sedute aggiuntive per momenti conviviali all’aperto. Inoltre, possono essere utilizzati per arricchire sdraio e lettini, rendendoli ancora più confortevoli per prendere il sole o riposarsi in totale comodità.