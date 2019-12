Scopri i migliori modelli di divani di design

Redazione - 06 maggio 2015

Flap di Francesco Binfaré per Edra

Con un divano di design è possibile caratterizzare tutto l'ambiente del living. Scopriamo insieme gli 8 migliori modelli.



Flap è uno dei divani di design più innovativi: rinnova il concetto di seduta moltiplicandone le prestazioni. Il divano offre una forma sinuosa, nove piani imbottiti inclinabili ognuno secondo sei differenti angolature per offrire a scelta la possibilità di trasformarsi in bracciolo, schienale, poggiatesta, poggiagambe, poggiapiedi o seduta.

Il risultato è un divano che permette la personalizzazione del concetto di relax. Questo è possibile grazie al nuovo concept di cuscino intelligente caratterizzato da snodi di materiali speciali che gli permettono di modellarlo a piacere con una lieve pressione della mano.

Maralunga di Vico Magistretti per Cassina

Un divano simbolo del design, Maralunga, nella collezione de iContemporanei di Cassina per la materializzazione dell’idea di comfort, vincitore inoltre, del premio Compasso d’Oro nel 1979.

Il divano è modulabile a schienale alto o basso, grazie all’inserimento nello schiumato della parte verticale di una catena per biciclette che ne permette il movimento. È disponibile in versione a poltrona, divani di design a due e tre posti in diverse larghezze e con pouf.

Per festeggiare i suoi 40 anni, Cassina ha proposto una versione rinnovata con rivestimento realizzato in tessuto sfoderabile o in pelle e una cucitura lungo il bordo perimetrale.

Bubble di Philippe Starck per Kartell

Icona del design made in Kartell, il divano Bubble Club è stato il pioniere di un nuovo concetto di divano e complemento d’arredo. Realizzato in polietilene colorato in massa, è realizzato in serie mediante stampaggio rotazionale.

Lo styling razionale vede un contrasto tra la morbidezza delle forme dei braccioli e la rigidezza dello schienale, per una riproposizione contemporanea ed essenziale del “divano della nonna”.

Può essere gradevolmente accostato alle poltrone e al tavolino Bubble per creare un salotto industriale che può essere sistemato all’esterno, grazie alla particolare resistenza del materiale agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

Bend and Sofa di Patricia Urquiola per B&B