Divani piccoli, imbottiti salvaspazio e comodi

Redazione - 29 aprile 2018

Caratteristiche e misure dei divani piccoli

Un divano di piccole dimensioni deve garantire la possibilità di essere inserito in spazi anche molto contenuti garantendo comfort e funzionalità. Sono soluzioni d’arredo utili ad accogliere due posti seduta, si caratterizzano per linee compatte e design funzionale.

Le misure variano dai 120 cm ai 180 cm di larghezza, in alcuni casi con dimensioni molto ridotte per ambienti e spazi contenuti che vogliono comunque mantenere estetica e design senza rinunciare alla comodità e alla funzionalità.

La larghezza della seduta deve essere maggiore di 50 cm con una profondità totale del divano dai 90 cm ai 110 cm, con un’altezza di seduta di minimo 40 cm.

Esistono soluzioni di diverso tipo: dalle più ricche con importanti imbottiture ma prive di braccioli alle più moderne e minimali con braccioli piccoli e schienali molto alti, sedute larghe e confortevoli, fino alle soluzioni dal design più eccentrico e forme curve e innovative. Questi elementi di arredo hanno un peso contenuto ed è possibile spostarli senza problemi in base alle necessità. Alcune soluzioni offrono maggiore comfort con sedute ampie e poggiatesta reclinabili.

Mattia di Minotti, eleganza e forme morbide

Il divano di piccole dimensioni Mattia di Minotti nasce dalla mente del designer Rodolfo Dordoni, come rilettura di un design dei primi anni Settanta, reinterpretando un elemento dell’archivio Minotti.

La forma è data da una scocca esterna sagomata che accoglie la seduta minimale dritta sul fronte e curva sul retro, con uno schienale cilindrico basso poggia reni che corre tutto intorno.

L’estetica dell’arredo è morbida e avvolgente ma ben bilanciata con un perfetto equilibrio tra la rigidezza della struttura e il volume dei cuscini.

La struttura si caratterizza di una scocca in pelle con seduta e schienale rivestiti in tessuto oppure con rivestimenti totalmente in tessuto oppure in pelle. In corredato sono disponibili due cuscini, uno quadrato 45 cm x 45 cm e uno circolare del diametro di 42 cm. Il divano è totalmente sfoderabile, in qualsiasi finitura.

La struttura è supportata da quattro piedini, dell’altezza di circa 15 cm, in acciaio con finitura Black-Nickel e sono stati disegnati tubolari al fine di conferire leggerezza e slancio all’elemento d’arredo.

Lennox di Lema, stile vintage

Il divano Lennox di Lema a due posti in stile retrò con struttura in metallo è ideato dal designer Gordon Guillaumier. L’elemento vede un particolare mix tra una citazione retrò ed uno stile estremamente contemporaneo, a richiamo della linea e delle forme accoglienti dell’omonima lounge chair con poggiapiedi.

Un progetto raffinato che trae ispirazione da una corolla aperta, quasi come fosse sospesa nel vuoto, pronta ad accogliere l’utilizzatore in tutta la sua comodità. L’elemento imbottito di seduta è sorretto da una struttura metallica color bronzo leggera ed elegante che lo rende un divanetto da conversazione discreto ed elegante, da condividere oppure ideare per momenti di relax.

Il rivestimento è disponibile in pelle, ecopelle oppure tessuto in differenti varianti cromatiche dai gialli alle tinte terra, fino ai tortora e ai grigi.

La struttura è in metallo con finitura color bronzo. Le dimensioni sono contenute con una larghezza di 168 cm per una profondità di 81 cm e un’altezza di 69 cm. Lo schienale contenuto garantisce massimo spazio in seduta per accogliere morbidi cuscini che lo arricchiscano.

Cart di Ditre Italia, design fluido

Il divano in tessuto a 2 posti Cart di Ditre Italia nasce dal genio del maestro del design Joe Colombo, a prendere spunto dal progetto dalla omonima poltroncina per interni disegnata nel 1966 dallo stesso designer. Il divano si distingue per uno spiccato dinamismo formale, prendendo vita per la prima volta da un progetto rimasto solo su carta da cinque decenni a questa parte.

Un’avveniristica concezione dell’arredo di casa come forma, nella relazione tra habitat e uomo che lo vive.

La struttura è avvolgente e ergonomica ed accorpa i braccioli e lo schienale in un elemento curvo che contorna il retro del divano per rendere un comodo appoggio a schiena e braccia.

Particolarità, gli elementi di appoggio che sorreggono le imbottiture: sul fronte sono presenti due rotelle monodirezionali in metallo rivestite di ABS mentre sul retro sono presenti due piedini in legno laccato nero.

La seduta vede la presenza di un cuscino imbottito in poliuretano espanso con rivestimento in tessuto o pelle totalmente sfoderabile, in bicolore. Le dimensioni del modello per due posti seduta sono 156 cm di larghezza per 92 cm di profondità e 73 cm di altezza.

Long Island di Flexform, minimalismo e funzionalità

Long Island di Flexform è un divano sfoderabile in tessuto a 2 posti: il design estremamente rigido e minimalista della struttura è piacevolmente in contrasto con i cuscini morbidi e voluminosi di seduta e schienale. Il bracciolo monolitico si presenta in posizione arretrata rispetto il filo esterno della struttura e dei cuscini di seduta, profonda 111 cm: le imbottiture dei cuscini disposti al disopra della struttura sono in piuma d’oca con un inserto aggiuntivo in poliuretano e dacron, oppure in altro materiale indeformabile.

La struttura portante è in legno massello, l’imbottitura della struttura è in poliuretano espanso e i rivestimenti sono in un tessuto protettivo accoppiato.

I piedini sono in metallo con diverse finiture: satinato, cromato, brunito, champagne o cromo nero, possono essere rivestiti in cuoio, in diversi colori, e poggiano a terra su puntali in materiale termoplastico.

I rivestimenti possono essere in tessuto sfoderabile oppure in pelle ma non sfoderabile. Il divano presenta una seduta molto bassa e le dimensioni sono: 180 cm di larghezza, 111 cm di profondità e 85 cm di altezza totale da terra.

Tirella di Bonaldo, morbidezza delle forme

Il divano in tessuto a due posti Tirella di Bonaldo nasce dall’idea del designer Paolo Grasselli di rendere un elemento d’arredo dal gusto retrò per lo spazio di casa. Il divano dal piacevole gusto vintage, si ispira alle tirelle dei tessuti di un tempo, appoggiate sul tavolo di taglio a rievocare una sensazione di fattura artigianale, di tessuti di qualità e di valore.

L’elemento imbottito si caratterizza per tutta una serie di cuscini voluminosi impunturati verticalmente nei braccioli e nello schienale creando un elemento semicircolare che avvolge la struttura in metallo in corrispondenza di una altezza reni. Il cuscino di seduta è ampio e di importante altezza a forma di parallelepipedo dalla presenza monolitica, con rivestimento in tessuto di differenti cromie.

La struttura in tubolare di acciaio è semplice e dalle linee rette per accogliere e supportare i cuscini di ampi ma compatti volumi: la finitura è in acciaio verniciato disponibile in diverse colorazioni, dal nero al bianco, passando per diverse tonalità di grigi e tortora. Le dimensioni vedono una larghezza di 166 cm, una profondità di 81cm, un’altezza di 71 cm.

Brugine di Poltrone e Sofà, comodità e design