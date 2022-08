Scopri i vantaggi del divano letto con materasso

Divano letto, come scegliere il più comodo?

Sarebbe davvero utile avere nel proprio appartamento una camera per gli ospiti da utilizzare ogni volta che amici o parenti vengono a trovarci magari da più lontano, ma la verità è che spesso si tratta di un lusso che non è facile potersi permettere. Come realizzare quindi una camera per gli ospiti alternativa? Semplice, inserendo nel vostro appartamento un divano letto con materasso , in grado di ospitare per una o più notti anche gli ospiti inattesi dell’ultimo minuto. Vediamo insieme le caratteristiche principali che dovrebbe avere un buon divano letto e alcune tipologie di modelli tra cui scegliere. Iniziamo con l’affermare che non tutti i divani letto sono comodi. Inutile mentire, come in ogni complemento d’arredo che si rispetti anche il divano letto necessita di alcune caratteristiche che potrebbero definirlo più o meno comodo. Di cosa stiamo parlando? Vediamo insieme alcuni consigli da tenere d’occhio.

Materasso e divano letto: una relazione che deve durare nel tempo

Partiamo con il primo punto dal quale non possiamo prescindere: il materasso nel divano letto . Spesso ci si chiede se i materassi di questi divani siano confortevoli tanto quando un letto o se si avvicinino comunque a garantire un sonno piacevole e duraturo agli ospiti che abbiamo invitato a fermarsi. Ovviamente ogni materasso ha delle caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione affinché si possa definire sia la sua comodità che la sua durata nel tempo in termini soprattutto di prestazioni. Stiamo parlando ad esempio dello spessore, del materiale di produzione o dalla sua ergonomicità. Un divano letto con materasso ergonomico , antibatterico e con la giusta altezza sicuramente risponderà in modo ottimale alle nostre richieste. A questo proposito divani.store propone divani letto con materassi ipoallergenici , ergonomici e con spessore tra i 14 cm ai 18 cm. Il primo è rivestito con tessuto stretch traspirante, è dotato di una fascia 3D che ne garantisce un ricircolo dell’aria costante, mantenendolo sempre climatizzato e liberandolo dall’umidità in eccesso. Il suo rivestimento esterno è una trapunta losangata, in tessuto Bianco Anallergico e Antibatterico.

Sistema di apertura: praticità è la parola d’ordine

Il secondo elemento da tenere in considerazione per definire la comodità di un divano è sicuramente il sistema di apertura. Esistono diversi meccanismi di apertura dei divani letto, ad esempio a ribalta, a fisarmonica o a libro. Ma qual è il migliore? In realtà quello maggiormente presente sul mercato ad oggi è il sistema a ribalta, che non richiede particolari sforzi né particolare impegno. È sufficiente tirare in avanti lo schienale del divano che si trasforma direttamente in divano letto.

I divani letto di divani.store sono studiati con un innovativo sistema a ribalta, che consente l’apertura del meccanismo con un semplice movimento, senza la necessità di rimuovere i cuscini dalla seduta e dallo schienale.

La meccanica della doga a ribalta è fortemente consigliata per chi utilizza giornalmente il divano in modalità letto e necessita di un piano dormita altamente confortevole ed ergonomico. Le doghe in legno sono realizzate in materiale ecocompatibile, che rendono il letto ortopedico.