Eleganza e autenticità: il fascino del rivestimento in gres effetto pietra

Grande naturalezza e profondità materica grazie alla tecnologia 3D Ink

A regalare alle superfici in gres porcellanato un nuovo livello di realismo materico è la 3D Ink Technology, perfezionata nei laboratori Marazzi. Frutto di un sofisticato sistema che unisce riconoscimento ottico e precisione nella stampa digitale, questa tecnologia consente una perfetta sincronizzazione tra grafica e struttura tridimensionale, con risultati unici e differenziati su ogni singolo pezzo.

Il processo produttivo 3D Ink dona alle superfici un’incredibile profondità visiva e tattile, esaltando dettagli, venature e sfumature cromatiche con una resa sorprendente e una brillantezza senza pari. Questo permette di replicare fedelmente l'autenticità dei materiali naturali, aggiungendo un tocco di realismo che trasforma ogni spazio in un ambiente raffinato e suggestivo.

Inoltre, la 3D Ink Technology mantiene inalterate le qualità tecniche del gres porcellanato, come resistenza, durabilità e facilità di manutenzione, e può essere combinata con altre tecnologie avanzate, come StepWise, per offrire superfici antiscivolo, morbide al tatto e performanti in ogni contesto. Un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità che ridefinisce gli standard del design ceramico.

Nella collezioneeffetto ardesia dila Premium Technology 3D Ink rende le superfici estremamente realistiche e tattili. Le piastrelle sono disponibili in 5 diversi formati e nello spessore da 20 mm, ideale, offrendo la possibilità di estendere gli spazi abitativi verso l’esterno e creando un’armonia perfetta tra architettura e paesaggio naturale.