Scopri la modernità dei rivestimenti in gres porcellanato

Flora di Marazzi, rivestimento opaco e setoso con toni delicati e decori 3D

Look minimal e fresco per la collezione di rivestimenti Flora di Marazzi, proposta in quattro tonalità pastello (Bianco, Azzurro, Rosa, Verde), leggere e polverose e in una superficie che evoca l’intonaco come resina stesa.

I colori scelti, raffinati e sobri, si combinano armoniosamente, seguendo le ultime tendenze in fatto di design e cromie. L'estetica new retrò, quanto mai attuale, è ribadita anche dal decoro Lawn Touch, un motivo floreale delicato e sinuoso, che arricchisce l’intonaco contemporaneo.

Due le declinazioni possibili: il decoro floreale Lawn Touch dal sapore retrò e la struttura tridimensionale Spike, che offre una soluzione tono su tono con geometrie adatte a creare soluzioni di posa continue. Con la Premium Technology Touch il decoro è arricchito dall’apporto materico di graniglia lucida abbinata alla stampa digitale.