Come scegliere le piastrelle in finto legno

Piastrelle finto legno: i prezzi

Il gres effetto legno ha un ampio intervallo di prezzi che dipende dalla qualità del materiale, dal produttore e dal tipo di finitura scelto. Il costo al metro quadrato si aggira tra i 35 e i 40 euro. Se le mattonelle finto parquet sono realizzate con dettagli in alta definizione la spesa al mq può superare i 70 euro.

Per il pavimento basta misurare la superficie della stanza. Considerare anche l'altezza per il rivestimento.

Un rapido calcolo ti aiuterà a determinare la quantità di materiale necessaria per il progetto, moltiplicando il prezzo al metro quadrato per la metratura complessiva.

Collezione, listoni in gres porcellanato disponibili in diverse misure e tonalità come Natural, Honey, Taupe e Neutral.