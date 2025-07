Gres porcellanato bianco: luminosità e stile

L'aspetto moderno del gres porcellanato bianco assoluto

La sua tinta è piena, uniforme e priva di venature: un bianco puro che cattura la luce e dona un’immediata sensazione di pulizia, ordine ed eleganza.



Viene spesso scelto da architetti e interior designer per la sua capacità di mettere in risalto altri materiali o particolari complementi elementi d’arredo.



È come una tela neutra su cui costruire atmosfere sofisticate, zen, oppure più dinamiche e ricche di contrasti, a seconda degli accostamenti.



Boost Balance di Atlas Concorde ci offre con le tonalità Pure e White una visione semplice e uniforme. Il giusto equilibrio per ambienti dal design contemporaneo.