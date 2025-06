Piastrelle cementine, il ritorno del gusto classico

In quali ambienti utilizzare le piastrelle cementine

Le cementine in cucina possono essere utilizzate per rivestire il piano di calpestio e le pareti, specialmente quelle antistanti alla zona cottura e al piano di lavoro.

Le piastrelle cementine in bagno trovano spazio sia a pavimento che a parete, soprattutto nella zona nella zona doccia.

Nel living cucina soggiorno possono essere impiegate per delimitare otticamente il tavolo da pranzo, fare da sfondo ad un mobile o creare un vero e proprio effetto tappeto a centro stanza.

Non mancano progetti che le vedono protagoniste sulla parete dietro il letto oppure nell'ingresso di casa.



Marazzi ci presenta Memoria Tappeto 5 Blu Lux in gres porcellanato, con grafiche delle cementine tradizionali e in formato 15 x 15 cm.

Patchwork Black&White di Ceramica Sant'Agostino decora con piastrelle sui toni del nero, bianco e grigio che misurano 20 x 20 cm.

La collezione Venti Boost di Atlas Concorde interpreta le cementine con una vasta gamma di colori, per arredare ambienti di ogni stile.