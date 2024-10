Perché scegliere il parquet prefinito in rovere

Cos'è il parquet prefinito

Il parquet prefinito in rovere è composto da 2 o 3 strati. Quello che ci appare è il legno nobile in superficie, uno strato superiore in legno massello con uno spessore minimo di 2,5 mm. Lo strato sottostante, il supporto, è composto da derivati del legno.

Il rovere è uno dei legni più pregiati in commercio e può essere di origine europea, americana o giapponese. Viene apprezzato per la sua resistenza meccanica, lavorabilità, durabilità e bellezza naturale. La sua resistenza naturale all'umidità e le vernici pretettive che vengono applicate in fase di produzione lo rendono perfetto anche per ambienti come bagni e cucine.

I listoni raggiungono i 1800-2200 mm in lunghezza; le plancette sono lunghe tra 600 e 1200 mm, mentre i listelli hanno lunghezza di 600-900 mm. Questi elementi, quando vengono posati sono già stati verniciati in fase di produzione e quindi possono essere da subito calpestati.

Glow, parquet prefinito spazzolato in rovere di Woodco.