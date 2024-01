Le ragioni per scegliere il parquet in bagno

Redazione - 19 giugno 2017

Per quali motivi scegliere il parquet in bagno

Il parquet si rivela un'opzione ideale per ogni stanza della casa, incluso il bagno, questo materiale naturale conferisce un tocco di eleganza e calore ad ogni spazio. Il parquet in bagno può significare mantenere omogenea e fluida la pavimentazione di tutto l'appartamento, contribuendo ad un design piacevole ed equilibrato.

può significare mantenere omogenea e fluida la pavimentazione di tutto l'appartamento, contribuendo ad un design piacevole ed equilibrato. Non richiede cure particolari, per preservare la sua integrità e bellezza è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni: evitare di lasciare il pavimento bagnato per lunghi periodi e asciugare immediatamente l'acqua che cade a terra, mantenendo arieggiato l’ambiente per evitare un’eccessiva umidità, soprattutto dopo la doccia; sono comportamenti che si dovrebbero tenere con qualsiasi tipo di pavimentazione.

di lasciare il pavimento bagnato per lunghi periodi e asciugare immediatamente l'acqua che cade a terra, mantenendo arieggiato l’ambiente per evitare un’eccessiva umidità, soprattutto dopo la doccia; sono comportamenti che si dovrebbero tenere con qualsiasi tipo di pavimentazione. Non è necessario utilizzare prodotti addizionali per rendere il legno impermeabile, il settore è ormai all'avanguardia e offre finiture di alta qualità in grado di soddisfare ogni necessità, risolvendo qualsiasi problema legato all'installazione del parquet in bagno, una di queste è la finitura verniciata, ideale per aumentare la resistenza in ambienti umidi. Parquet prefinito in teak Dream di Woodco: la scelta l'essenza del legno e il colore del parquet sono solo l'inizio per creare un pavimento unico e personale. I diversi formati e disegni di posa possono moltiplicare ulteriormente le possibilità di personalizzazione e rendere il parquet ancora più distintivo.

Quale parquet scegliere per il bagno

L'importanza della scelta dell'essenza per il parquet in bagno non può essere sottovalutata. Il bagno è un ambiente caratterizzato da un alto tasso di umidità, quindi è fondamentale scegliere un tipo di legno che possa resistere a tali condizioni. Tra le specie legnose più indicate troviamo il Teak, l'Iroko e il Doussiè, tipologie note per la loro buona stabilità a contatto con l'acqua. Il Noce, grazie all’elevata qualità dei prodotti e alla competenza nella lavorazione, consente di posare i suoi listoni anche in ambienti umidi, come la stanza da bagno. L'utilizzo del Rovere, una specie legnosa molto comune nel parquet, ha sempre richiesto una certa attenzione in questo contesto, perché, a contatto con l'acqua, può creare delle piccole fioriture a causa della reazione del tannino, presente in quantità significative in questa varietà di legno. Oggi con l’avvento del parquet prefinito, anche il Rovere, che è un’essenza estremamente stabile, può essere una superficie idonea poiché progettata per resistere a tali sollecitazioni. In generale, i parquet prefiniti, grazie alla loro struttura, tendono ad essere più stabili rispetto al parquet in legno massello. Parquet in rovere grigio canapa della collezione Antico Asolo di CP Parquet: l’armonia delle forme classiche e la grazia delle essenze legnose sono racchiuse in una collezione di grande raffinatezza, dallo stile inconfondibile.

I pro e i contro del parquet in bagno

Il parquet in bagno presenta numerosi vantaggi: Tra questi spicca sicuramente il comfort , infatti, consente di camminare scalzi in ogni periodo dell'anno, sia in inverno che in estate, garantendo sempre una piacevole sensazione al tatto.

, infatti, consente di camminare scalzi in ogni periodo dell'anno, sia in inverno che in estate, garantendo sempre una piacevole sensazione al tatto. La sua superficie è liscia e priva di fughe , che potrebbero accumulare sporco e batteri nel tempo.

, che potrebbero accumulare sporco e batteri nel tempo. La disponibilità di diverse essenze di legno, finiture e forme consente di creare un ambiente unico, in linea con i gusti e le preferenze individuali.

di legno, finiture e forme consente di creare un ambiente unico, in linea con i gusti e le preferenze individuali. Il parquet è un materiale di alta qualità, che conferisce pregio a tutti gli ambienti della casa. La delicatezza potrebbe essere un punto a suo svantaggio: può essere soggetto a graffi e danni causati dalla caduta di oggetti pesanti o spigolosi, anche se è possibile levigarlo e riportarlo al suo aspetto originale mediante una professionale operazione di levigatura e verniciatura. Risulta essere particolarmente sensibile all'umidità e all'acqua in eccesso, pertanto, è necessario prendere precauzioni per evitare accumuli, specialmente in zone ad alto rischio come intorno alla vasca da bagno o alla doccia. Inoltre, è consigliabile evitare l'uso di tappeti nel bagno, poiché possono intrappolare l'umidità e ostacolare la circolazione dell'aria. Alma Giorio ci presenta un parquet prefinito, indicato per gli ambienti ampi e luminosi. Dal Rovere al grigio passando per il marrone cioccolato, il parquet scuro avvolgerà l’ambiente delineando gli spazi con decisione e diventando il protagonista indiscusso.

Come mettere il parquet in bagno