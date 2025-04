Pavimenti in gres effetto marmo, una scelta di tendenza

Gres porcellanato effetto marmo: le caratteristiche

Il gres porcellanato effetto marmo si avvale oggi delle migliori tecnologie, con grandi consensi nel design d'interni. La continua ricerca consente di imitare alla perfezione i marmi pregiati delle diverse zone del mondo.

I dettagli sono realistici e catturano ogni aspetto intrinseco della pietra originale.

Potrai scegliere finiture lucide, che rispettano i classici canoni di luminosità, oppure opache per ottenere un look più sobrio. L'ambiente regalerà in ogni caso atmosfere lussuose, anche in continuità con l'ambiente esterno.



La collaborazione tra Marazzi, Reply e ACPV ARCHITECTS si concretizza in A New AI Generation Marble, una realtà dove sensibilità progettuale e sostenibilità si fondono in un'unica visione. Il risultato sono delle superfici effetto marmo all'avanguardia, con pattern iperrealistici generati anche attraverso l'intelligenza artificiale.