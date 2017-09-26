Piastrelle grandi formati: perfette per ogni ambiente

Redazione - 26 settembre 201724 novembre 2025
Le ultime tendenze parlano di piastrelle grandi formati: trasformano l'aspetto estetico della casa e offrono la massima praticità.
Redazione - 26 settembre 201724 novembre 2025
Le piastrelle grandi formati sono al centro dell’attenzione dei consumatori più esigenti. Le nuove tendenze parlano di lastre in gres porcellanato. Si tratta di versioni oversize, le cui dimensioni vanno ben oltre i formati tradizionali da 60 x 60 cm oppure 80 x 80 cm.
Stiamo parlando di mattonelle da 60 x 120 cm, 120 x 120 cm o 120 x 280 cm. I loro lati si possono estendere sino ai 160 x 320 cm. Ci sono delle collezioni che si caratterizzano per il loro spessore sottile, compreso tra i 6,5 e i 20 mm. Sono perfette per essere posate sulla superficie esistente.
Marazzi propone la collezione Mystone Pietra Ligure in gres porcellanato. Richiama la bellezza naturale dell'ardesia ligure con lastre di diverse dimensioni, compreso il 120 x 120 cm. La tecnologia 3D Ink offre il massimo realismo cromatico e materico. Si declina in 4 colori: Bianco, Beige, Antracite e Cenere.
L'utilizzo di piastrelle grandi formati segna un vero e proprio salto di qualità nella progettazione degli interni moderni.
Boost Expression di Atlas Concorde ci mostra grandi lastre in gres effetto cemento, con superficie materica e tridimensionale. La serie si declina in dieci diversi colori, per soddisfare ogni gusto estetico.
Imagina è la nuova collezione in gres con decori floreali di Casalgrande Padana. Le piastrelle sono proposte nei grandi formati 120 x 278 cm e 60 x 120 cm, nelle varianti Florilege, Landscape Grid, Windflowers e Rose Bush.
Canova, collezione grandi lastre di Ceramica Rondine, risponde a chi ama il gres effetto marmo in ogni ambiente. I progetti stilistici regalano una sensazione di lusso e raffinatezza, senza compromessi.
Invictus Cross di Ceramica Sant'Agostino si ispira al travertino e offre la possibilità di scegliere tra una venatura trasversale o longitudinale. È una collezione disponibile in formati rettangolari o quadrati, di medie o grandi dimensioni.
Il grande formato delle piastrelle deve dialogare con la geometria della stanza. Un bagno stretto e lungo verrà valorizzato esteticamente con la posa di mattonelle della stessa forma. Se il tuo bagno è piuttosto piccolo assicurati che possano essere agevolmente introdotte nel locale e siano manovrabili e lavorabili una volta dentro.
A seconda del risultato e dall'atmosfera che vuoi ottenere potrai scegliere mattonelle lucide, ideali per riflettere la luce. Le versioni opache hanno otticamente un aspetto più caldo. Il tutto deve armonizzarsi con l'arredamento e adeguarsi alle preferenze personali.
La collezione Scultorea Foyer di Marca Corona impreziosisce la stanza da bagno con venature realistiche e giochi di luce. Le diverse tonalità, neutre o più audaci, consentono infinite possibilità in termini di abbinamento e personalizzazione.