Piastrelle grandi formati: perfette per ogni ambiente

Quali fattori considerare prima dell'acquisto

Il grande formato delle piastrelle deve dialogare con la geometria della stanza. Un bagno stretto e lungo verrà valorizzato esteticamente con la posa di mattonelle della stessa forma. Se il tuo bagno è piuttosto piccolo assicurati che possano essere agevolmente introdotte nel locale e siano manovrabili e lavorabili una volta dentro.



A seconda del risultato e dall'atmosfera che vuoi ottenere potrai scegliere mattonelle lucide, ideali per riflettere la luce. Le versioni opache hanno otticamente un aspetto più caldo. Il tutto deve armonizzarsi con l'arredamento e adeguarsi alle preferenze personali.



La collezione Scultorea Foyer di Marca Corona impreziosisce la stanza da bagno con venature realistiche e giochi di luce. Le diverse tonalità, neutre o più audaci, consentono infinite possibilità in termini di abbinamento e personalizzazione.