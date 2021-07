Redazione - 13 settembre 2017

Leroy Merlin pavimenti

Piastrelle, parquet, moquette. Resine, smalti. E ancora: rivestimenti vinilici e tanto, tanto gres. I pavimenti Leroy Merlin sono davvero una garanzia di versatilità e successo grazie alle infinite opportunità offerte da un marchio leader della distribuzione moderna. Affidabilità più ambita che mai ora che le stagioni si danno il cambio e sta per nascere un nuovo inizio chiamato Progetti d'autunno. La casa diventa ostello da riempire di calore, rifugio per momenti esclusivi. E il punto di partenza ideale non può che essere un buon pavimento, funzionale ed elegante. Leroy Merlin è una tappa obbligata per chi è alla ricerca di opzioni fascinose ma senza fare follie. Il gres porcellanato, dicevamo. Poche superfici sono capaci di creare atmosfere accoglienti e teporose come un rivestimento che a seconda delle circostanze può assumere sembianze di legno o di basalto, marmo o terracotta. Retaggio tangibile di un affascinante passato che rivive adesso nelle nostre case. Come il living Tortora firmato Ceramica Rondine distribuito da Leroy Merlin: gres effetto legno con venature per ambienti moderni e suggestioni senza tempo.

Pavimenti in gres porcellanato

Riprodurre superfici naturali in modo semplice e assolutamente piacevole. I pavimenti Leroy Merlin in gres porcellanato si fanno ammirare per questa loro prerogativa riconosciuta. La qualità garantita dei grandi produttori si unisce a una capacità distributiva senza eguali per portare nelle vostre case atmosfere avvolgenti. Le foglie che si depositano sull'uscio vi ricordano che ormai l'estate è finita. E' tempo di ambienti accoglienti, ricchi di calore. E con Leroy Merlin siete finiti senz'altro nel posto giusto. Nessuna paura se nel mezzo del vostro cammino vi imbatterete in Forest, pavimento in vinilico effetto legno che apre la nostra gallery di immagini. Particolarmente adatto ad ambienti residenziali a passaggio intenso, molto sottile (4,2 millimetri), è idoneo persino alla posa su superfici riscaldate. Le meraviglie del gres tecnico fanno capolino anche tra le piastrelle di Marmo Statuario, creazione di Edilgres distribuita sempre sotto il brand Leroy Merlin. Veri ritagli di abbagliante eleganza per impreziosire salotto e sala da pranzo. E non è ancora finita. Lo dimostra la versione Pietra basaltina di Edilgres: finitura opaca, una autentica eruzione di eleganza che si compatta alla perfezione con le esigenze di raffinatezza e solidità tipiche di ambienti classici e molto calpestati.

Leroy Merlin pavimenti per interno