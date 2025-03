Box doccia moderni, funzionalità ed estetica

Box doccia misure standard

Per evitare errori bisogna considerare le dimensioni del box ma anche le misure del piatto doccia, poiché questi due elementi devono completarsi a vicenda. La gestione dello spazio disponibile gioca un ruolo fondamentale così come l'altezza del soffitto, specialmente se ci sono spiovenze.

La forme rettangolari e quadrate sono le più utilizzate. Le dimensioni standard partono da 80x80 cm, ideali per bagni piccoli, fino a modelli 90 x100 cm pensati per locali più ampi. Il mercato offre soluzioni molto spaziose per cabine doccia all'insegna del benessere. L'altezza dei pannelli in vetro, con o senza profili, può variare dai 185 cm fino a 200 cm.

Samo propone il box doccia Acrux con finiture verniciate nell'esclusiva Palette Atelier. Le tonalità disponibili sono pensate per adattarsi a molteplici gusti e stili.