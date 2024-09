Piatti doccia: misure disponibili sul mercato

Redazione - 26 settembre 2015

Le misure standard dei piatti doccia

I piatti doccia sono veri e propri protagonisti nell’arredo bagno. Tante le forme, i materiali, i colori per un ambiente armonico e di tendenza, a partire dalle dimensioni che influenzano la scelta del box doccia.

Le misure standard di un piatto doccia rettangolare sono in genere 70x90 cm, 72x90, 70x100, 70x120, 80x100, 80x120, 90x120. In pratica le dimensioni possono cambiare in lunghezza, mantenendo la larghezza fissa, diversificandosi anche in base al brand scelto. Si adatta ad ogni spazio il piatto doccia Half di Disenia proposto in varie taglie. È in materiale tecnico Aquatek con spessore di 19 mm.

Le misure dei piatti doccia quadrati

I piatti doccia quadrati hanno diverse misure che li rendono molto versatili. La loro forma simmetrica si adatta sia a bagni piccoli sia a quelli più ampi.In genere le loro misure vanno dai 70 ai 100 cm per lato, offrendo una superficie sufficientemente adeguata all’uso, per muoversi con comodità e senza intoppi nell’apertura della porta della cabina doccia.

Effetto pietra e finitura opaca per il piatto quadrato UltraFlat S di Ideal Standard, spessore di 3 cm, misure per lato 70, 80, 100 cm. Antiscivolo, è realizzato in IdealSolid, un mix di minerali e resine.

Le misure dei piatti doccia rettangolari

I piatti doccia rettangolari sono i più frequenti e sono disponibili in diversi formati che dipendono dalla metratura del bagno. Più grandi per gli ambienti spaziosi, più piccoli per quelli compatti.

Le misure maggiormente diffuse sono: larghezza di 70 cm per lunghezze di 90/100/120;

larghezza di 72 per lunghezza di 90;

larghezza di 80 per lunghezze di 100/120;

larghezza di 90 per lunghezza di 120 che può arrivare anche a 140 o oltre. Spessore esterno di 3,5 cm, larghezza a partire da 70 cm e lunghezze fino a 190 cm per il piatto Mose in materiale composito della collezione Forma del Gruppo Geromin. Spessore esterno di 3,5 cm, larghezza a partire da 70 cm e lunghezze fino a 190 cm per il piattoin materiale composito della

Le misure dei piatti doccia angolari semicircolari

Particolarmente utile nei bagni di poca metratura, i piatti doccia angolari semicircolari permettono di avere tutta la funzionalità che serve senza creare intoppi.

Il piatto doccia angolare semicircolare ha due lati dritti appoggiati nell’angolo tra le due pareti ed è tagliato a semicerchio nella parte restante.

Le misure standard per questa tipologia di piatti è di solito, nei lati dritti, ricordando che in base alle dimensioni cambia il relativo raggio: 70×70;

80×80;

90x90. Trendy curvo della collezione Pietrablu di Arblu: si può avere con lati tra 80 e 90 cm: ha superficie materica effetto ardesia.

Altezza dei piatti doccia in base al materiale di cui sono composti

Nei piatti doccia, oltre le forme e le grandezze, importante anche l’altezza del bordo esterno, diversa in base al tipo di materiale di cui sono composti. per il piatto doccia in ceramica l’altezza standard è 8-10-11 cm, nei modelli ribassati varia tra 6,5-6-4,5 cm.

l’altezza standard è 8-10-11 cm, nei modelli ribassati varia tra 6,5-6-4,5 cm. Per il piatto doccia in resina , l’altezza è in genere di 3 cm ma si possono trovare anche modelli di 2,5 cm.

, l’altezza è in genere di 3 cm ma si possono trovare anche modelli di 2,5 cm. Del piatto doccia in acrilico sul mercato ci sono versioni alte 2-3-4 cm. I piatti doccia in acrilico Starck Slimline di Duravit, che possono raggiungere dimensioni fino a 90x180 cm, hanno altezza del bordo di 2 cm. I piatti doccia in acrilico, che possono raggiungere dimensioni fino a 90x180 cm, hanno altezza del bordo di 2 cm.

Qual è la misura del piatto doccia più piccolo

Tra i piatti doccia dalle dimensioni piccole c’è la misura 65x65cm: forma quadrata maggiormente indicata per bagni di dimensioni ridotte. Una grandezza che però può creare qualche problema: in un piatto doccia e conseguente box così limitato nello spazio, è davvero difficile lavarsi e muoversi.

Il consiglio è di “arrivare” a un piatto di almeno 70x70 cm, anche perché non è facile trovare aziende con piatti di misure inferiori.

Può servire una ricerca nei vari negozi online.

Ape è il piatto doccia in ceramica bianca 70x70 di Iperceramica, con linee in rilievo antiscivolo.

Quanto deve misurare una doccia per essere comoda