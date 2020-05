I nostri consigli sui piatti doccia a filo pavimento

3 piatti doccia a filo pavimento scelti per voi

Abbiamo selezionato per voi 3 piatti doccia a filo pavimento non solo di alta qualità, ma anche esteticamente di grande impatto. Il primo è Tatami di Ceramica Flaminia , realizzato con elementi in ceramica e caratterizzato da una superficie antisdrucciolo. I vari moduli di cui è composto permettono di usufruire di un gradevole massaggio plantare. Versioni disponibili: cm 108 x 73, 143×73, 178×73. C’è anche la versione quadrata 73×73 cm. Abbiamo poi Forma , una proposta firmata Gruppo Geromin . Si tratta di un piatto doccia in resina finitura effetto pietra che garantisce elevate prestazioni tecniche, igiene e resistenza. Disponibile sia nella misure standard che fuori misura. E concludiamo con Scona di Kaldewei Italia , piatto doccia rettangolare in acciaio smaltato a livello del pavimento. Per quanto riguarda l’estetica, la principale peculiarità è il contrasto fra la forma esterna con raggi acuti e i dettagli arrotondati nonché la lieve pendenza della superficie della doccia. La copertura dello scarico è circolare.

Quali sono i materiali più adatti

Pro e contro dei piatti a filo pavimento

Il piatto doccia a filo pavimento è uno dei trend del momento; come si può dedurre dal nome, si installa allo stesso livello della pavimentazione, di conseguenza non si creano interruzioni e anzi si ottiene un perfetto continuum che si traduce in un’estetica pulita, minimalista ed elegante. L’ingombro è inoltre ridotto, quindi l’ambiente sembra più spazioso.



Il piatto doccia di questo tipo è l’ideale per i bambini, gli anziani e più in generale per chi ha difficoltà motorie; non c’è, fra l’altro, il rischio di inciampare. Facendo il paragone con i box classici, le operazioni di pulizia risultano più agevoli. L’offerta in commercio è molto ampia e comprende anche modelli poco costosi nonché perfetti nel caso in cui si desideri sostituire la vasca con la doccia.



Per quanto riguarda gli svantaggi, c’è solo da far presente che non sempre è possibile optare per un piatto filo pavimento in quanto lo spessore del massetto può non essere sufficiente o non avere la giusta pendenza.



Molti temono che l’acqua comunque fuoriesca, ma questo è un mito da sfatare: se è vero infatti che non c’è alcuna struttura che possa contenere il getto, è anche vero che lo scarico risulta molto più ampio rispetto ai piatti doccia tradizionali; in questo modo l’acqua defluisce assai più velocemente e perciò non si formano ristagni.