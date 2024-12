I piatti doccia a filo pavimento: materiali, dimensioni e forme

Le caratteristiche del piatto doccia a filo pavimento

Il piatto doccia Blade di Disenia è realizzato in grès e perfettamente coordinabile con le finiture presenti nel bagno. Può essere utilizzato per installazioni a filo pavimento con un'altezza prossima allo 0. La possibilità di rivestire le pareti della doccia e di essere tagliato a misura lo rendono una soluzione estremamente versatile per creare un elegante e moderno ambiente intimo.

Ampia personalizzazione per dimensioni e forma nei piatti doccia a filo

Relax offre soluzioni in diverse dimensioni, finiture e colori, adattabili a vari contesti e stili abitativi. Il piatto doccia a filo pavimento Cupro C è realizzato in Gel Coat, un materiale composto da resine e minerali, confortevole , morbido al tatto , antiscivolo e antibatterico , con copripiletta posizionata sul lato corto dello stesso materiale del piatto doccia. Inoltre, al bisogno, la sua superficie è completamente ripristinabile nel tempo. L'azienda mette a disposizione degli architetti un configuratore doccia per progettare ogni dettaglio della cabina, adattandola alle specifiche dimensioni e gusti di ogni cliente.

Questi prodotti sono disponibili in diverse forme , per adattarsi alla geometria del locale. Il mercato propone modelli quadrati con lati di 70, 80 o 90 cm. La misura rettangolare standard è 120 x 80 cm ma può raggiungere anche i 180 x 100 cm.

Perché scegliere i piatti doccia a filo pavimento

Il sistema di superfici Pietrablu di Arblu ci mostra Easystone Grip , un piatto doccia con effetto spatolato finito anche sul bordo. Il prodotto è disponibile nelle misure standard oppure può essere personalizzato a misura per vestire perfettamente il tuo spazio. Potrai rivestire con lo stesso materiale ogni elemento del bagno, come top, lavabi, arredi, termoarredi, e pareti interne ed esterne alla zona doccia.

La soluzione walk-in può essere integrata con pareti doccia in vetro , disponibili in diverse dimensioni e forme, per diventare la protagonista dell'ambiente. Il piatto doccia darà forma al look complessivo del bagno, ottimizzando lo spazio disponibile .

Quali materiali e finiture per i piatti doccia a filo pavimento

Tra i materiali più tradizionali c'è la ceramica, oggi proposta in superfici sottili adatte per posa in appoggio o filo pavimento. Sebbene sia resistente ai graffi non è possibile riparare eventuali scheggiature. Le nuove patine antiscivolo eliminano le oblosete zigrinature.

Accanto ad essa troviamo la resina, calda e piacevole al tatto. Si ottiene mescolando questo materiale con minerali e pigmenti, creando una superficie ultra sottile disponibile anche in lastre di grandi dimensioni. Lo spessore ridotto la rende particolarmente adatta per essere posata a filo pavimento. Il piatto doccia in resina è colorato in massa, il che permette di ripristinarlo facilmente in caso di danni di qualsiasi entità. Puoi scegliere finiture lucide oppure materiche che imitano fedelmente l'effetto dei materiali naturali, con copripiletta perfettamente coordinata o in acciaio inox.

L'acrilico utilizzato per i piatti doccia è un materiale sintetico a base di polimetilmetacrilato, molto apprezzato per la sua resistenza, leggerezza e facilità di installazione. Rappresenta una scelta economicamente vantaggiosa e sostenibile, poiché è realizzato con materiali riciclabili. Ridurremo l'impatto ambientale al termine della sua vita utile.

Alcuni prodotti si presentano sul mercato con componenti naturali e pigmenti brevettati e prendono il nome specifico indicato dal produttore.

Ardesia Evo è il nuovo piatto doccia firmato Kinedo. È realizzato con un innovativo composito di minerali naturali e resina con texture Ardesia Matt. La copripiletta rotonda si inserisce in modo discreto e armonioso ed è disponibile anche in versione materica. La superficie offre un'infinita gamma di colori, per creare ambienti che rispecchiano ogni esigenza estetica.