I nostri consigli utili per l'acquisto delle cabine doccia multifunzione

Redazione - 26 settembre 2015

Perché scegliere una cabina doccia multifunzione

I motivi per cui scegliere una cabina doccia multifunzione sono strettamente legati alle sue peculiarità. Non si tratta di un semplice box dotato di ante, soffione, miscelatore e braccio, ma di una struttura molto più articolata che permette di usufruire di una serie di funzionalità aggiuntive, che passeremo in rassegna fra poco.



Per adesso invitiamo a mettere a fuoco il seguente concetto: acquistare una cabina doccia del genere significa poter usufruire di una mini spa domestica. Si va dunque molto oltre il relax derivante da una semplice doccia; si hanno a disposizione diversi trattamenti che consentono di alleviare dolori, sciogliere le tensioni muscolari, scaricare lo stress e ottenere un grande benessere sia fisico che mentale.



Gli ingombri sono gli stessi di un box doccia tradizionale, anche se non mancano modelli più ampi; le opzioni relative alle dimensioni, così come alle forme, sono diverse. L’installazione non richiede lavori complicati, al limite bisogna intervenire sulla predisposizione degli scarichi e fare qualche modifica all’impianto elettrico. Molti fra i più recenti modelli, inoltre, assicurano un contenuto consumo di energia e di acqua. In foto la cabina con bagno turco Rigenera 200 di Geromin.

Meglio doccia o vasca con idromassaggio

Ormai è assodato: desiderate godere dell’idromassaggio fra le pareti domestiche. Ma è meglio una doccia o una vasca? La risposta dipende da diversi fattori, in primis lo spazio disponibile e le preferenze individuali.



Per quanto concerne l’installazione, di certo la cabina permette di abbattere i tempi ed evitare lavori impegnativi; la vasca, invece, richiede un allacciamento elettrico con interruttore dedicato. Di contro, consente di immergersi completamente, ma facciamo anche presente che la permanenze non può superare i 15 minuti per evitare un’eccessiva vasodilatazione e un conseguente senso di debolezza.



La cabina con idromassaggio non pone alcun limite in tal senso, anche se non ci si può sdraiare. D’altronde molti modelli, giova ricordarlo, sono dotati di sedute interne. Altre due questioni importanti: dei box doccia con idromassaggio è possibile usufruire subito e in qualsiasi momento, la vasca impone di aspettare che si riempia. E necessita di almeno 150 litri di acqua, mentre la doccia ne eroga più o meno 10 litri al minuto. Questi conti bisogna farli.



Naturalmente, la cabina occupa molto meno spazio della vasca. E permette di mantenere l’acqua alla temperatura desiderata; quella nella vasca, gradualmente, si raffredda.

Quali sono le caratteristiche delle cabine doccia multifunzione

Di primo acchito sembrano normali cabine doccia e invece no: i modelli multifunzione, come del resto anticipa il termine stesso, offrono una serie di funzionalità che permettono di vivere un’esperienza rigenerante e anche sensoriale.



I principali accessori sono quelli riconducibili all’idromassaggio, in alcuni casi anche plantare; abbiamo quindi getti di vario tipo (per esempio dorsali e zenitali) e di diversa intensità che massaggiano, appunto, e tonificano. Per quanto riguarda la semplice funzione doccia, quasi tutti soffioni consentono di scegliere fra effetto pioggia, cascata e acqua nebulizzata.



Altre dotazioni diffuse coincidono con la cromoterapia (quasi sempre con luci a LED), la sauna, il bagno turco; alcune proposte più innovative e recenti offrono anche l’aromaterapia e sono dotate di radio con sintonizzazione canali, casse acustiche integrate (il potere della musica giova a tutti) e sedute interne. Gli amanti della tecnologia non faranno fatica a trovare cabine gestibili tramite computer multifunzione touch screen e caratterizzate dal controllo digitale della temperatura.

Forme, misure e accessori di una cabina con idromassaggio