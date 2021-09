Expocasa Torino dà appuntamento al grande pubblico con le tendenze per la casa

Redazione - 21 febbraio 2011

Expocasa 2021: Idee per l’abitare, home design, soluzioni per la qualità abitativa

Torna Expocasa, il Salone dell’arredamento di Torino: l’appuntamento per l’edizione 2021 è da sabato 25 settembre a venerdì 3 ottobre presso l’Oval Lingotto Fiere; una superficie di 20.000 metri quadrati che sarà popolata da oltre cento espositori e interamente dedicata alle nuove idee per la casa.



Il tema centrale sarà la ritrovata centralità dello spazio abitativo e si articolerà sulla base di 3 parole d’ordine: green, design e sostenibilità. La pandemia ha non soltanto rafforzato, ma anche cambiato il nostro rapporto con la casa, facendo emergere nuove esigenze a cui i brand presenti alla fiera daranno risposte concrete quanto interessanti.



Alle numerose soluzioni – anche salava spazio - per il living, la cucina e la zona notte si affiancheranno quelle pensate per le nuove aree che caratterizzano i microcosmi domestici: l’home office, l’home fitness ma anche le zone riservate allo svago e al tempo libero.



Il settore tecnicasa ospiterà aziende e artigiani specializzati nell’arredo bagno, nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, nei serramenti nonché nella realizzazione di sistemi di riscaldamento e nell'impiantistica.

Le novità di questa edizione

Non soltanto soluzioni per chi lavora da casa e nella propria casa desidera anche dedicarsi al fitness e agli hobby; le novità di Expocasa 2021 sono tante altre. La proposta espositiva, innanzi tutto, si tradurrà in una maggiore attenzione per gli arredi da esterno e il verde, resa necessaria dalla crescente importanza acquistata proprio dagli spazi outdoor, terrazzi ma anche balconi.



Segnaliamo poi Expoluce, un ampio spazio riservato all’illuminazione, elemento che contribuisce notevolmente al benessere domestico e gioca un ruolo di primo piano nella funzionalità di ogni caso. Sarà possibile conoscere i prodotti più recenti e mettere a confronto i diversi sistemi di illuminazione considerando l’estetica, sì, ma anche i consumi energetici e l’impronta ecologica.



Expocasa, quest’anno, farà inoltre rima con wallpaper: i visitatori potranno scoprire tutte le tendenze riguardanti le carte da parati, che grazie alla loro versatilità e a innovative tecniche di lavorazione sono disponibili nei più svariati pattern e consentono di rinnovare gli ambienti in poco tempo e con un budget contenuto. Quelle impermeabili e lavabili, inoltre, rappresentano un ottimo strumento per vestire, personalizzandole, le pareti del bagno e della cucina.



Da segnalare, in più, l’area Safe&Clean. Un focus sulla corretta igienizzazione degli ambienti, la cui importanza ci è stata insegnata anche dall’emergenza sanitaria, e che rende indispensabili nuovi strumenti. In fiera saranno illustrate le più efficaci soluzioni sia in termini di pulizia che di arredi, e citiamo per esempio le scarpiere da ingresso.

Le mostre da non perdere in fiera a Torino

Il programma di Expocasa 2021 comprende alcune mostre che possono anche essere ottime fonti d’ispirazione. Sono le seguenti: Adi Index 2019/2020: Il design per l’abitare a Torino : organizzata con l’Adi – Delegazione Piemonte Valle d’Aosta, vede protagoniste le creazioni presentate all’Index 2019/2020, che quindi concorrono per la conquista del Compasso d’Oro. Si tratta di prodotti per l’abitare che si sono distinti per l’originalità, ma anche per l’innovazione funzionale e tipologica, i processi di produzione, i materiali impiegati, la sostenibilità e la sintesi formale.

: organizzata con l’Adi – Delegazione Piemonte Valle d’Aosta, vede protagoniste le creazioni presentate all’Index 2019/2020, che quindi concorrono per la conquista del Compasso d’Oro. Si tratta di prodotti per l’abitare che si sono distinti per l’originalità, ma anche per l’innovazione funzionale e tipologica, i processi di produzione, i materiali impiegati, la sostenibilità e la sintesi formale. Oggetti d’arredo : all’ingresso del Salone dell’arredamento di Torino sarà possibile ammirare una serie di arredi contemporanei e iconici selezionati dagli stessi espositori; un modo per raccontare ancora meglio sia i prodotti industriali che quelli artigianali.

: all’ingresso del Salone dell’arredamento di Torino sarà possibile ammirare una serie di arredi contemporanei e iconici selezionati dagli stessi espositori; un modo per raccontare ancora meglio sia i prodotti industriali che quelli artigianali. Times New Yoman: un progetto dei giovani designer grafici di New Tab Studio, finalizzato ad approfondire il linguaggio dei meme, indagandone le prassi tradizionali e trasformandole in un prodotto visivo preciso. I meme sembrano poster e viceversa.

E poi La tana del boomer by Xmas Comics, organizzata in collaborazione con Philips HUE luce connessa e Lega Esport, dedicata alle camerette ma anche ai videogame: i due mondi, del resto, per molti versi sono strettamente connessi. Ci saranno streammer che giocheranno in diretta e sarà possibile visitare un’intera area dedicata ai “cabinati degli anni 80”, in cui tutti avranno modo di divertirsi coi migliori videogiochi di quell’epoca.

Tutte le informazioni per visitare Expocasa