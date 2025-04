Faretti a led da interno, per eliminare ogni zona d'ombra

Quanti faretti servono per illuminare una stanza

Quando si progetta l’illuminazione di un ambiente non basta contare i faretti installare. Bisogna valutare quanti lumen sono necessari per metro quadro in base alla funzione della stanza.

In cucina, dove si richiede una luce intensa e uniforme per svolgere attività operative, servono in media tra 300 e 400 lumen al metro quadro.

Nel soggiorno l’intensità può variare tra 100 e 200 lumen al metro quadro, magari combinando un lampadario a sospensione. In bagno questo parametro si aggira intorno ai 300 lumen; nelle camere da letto bastano circa 300 lumen, con l’eventuale aggiunta di una luce d’accento per i comodini.

Serve una maggiore potenza in ambienti con soffitti alti. In locali con pareti scure l’assorbimento della luce è maggiore e potrebbero richiedere più faretti.



Eye di Intra Lighting è un faretto con corpo in alluminio verniciato a polvere. È elegante e orientabile a 360°.