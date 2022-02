Arreda casa all'insegna della homefullness, nuova tendenza d'arredo

Cos’è la homefullness e come può aiutarci a vivere serenamente

Come arredare la propria casa all’insegna della homefullness

Per applicare correttamente il concetto di homefullness alla propria casa, è sufficiente mettere in opera alcuni semplici accorgimenti:

Mettere in ordine per stare meglio

Per raggiungere quel senso di pace e benessere che è proprio della homefullness, una buona organizzazione degli spazi gioca un ruolo fondamentale. Per quanto possa sembrare banale, mantenere la casa pulita e ordinata influisce in maniera significativa sul nostro stato emotivo e mentale. Il nostro benessere interiore e la qualità dell’ambiente in cui viviamo sono infatti strettamente legati e si influenzano reciprocamente; per questo motivo, prenderci cura della nostra casa può avere un effetto calmante e aiutarci a schiarire la mente. Al contrario, procrastinare e lasciare la casa in disordine può influire negativamente sul nostro umore generando stress. È quindi consigliabile rendere la pulizia e il riordino della casa una sorta di rito a cui dedicare almeno 10/15 minuti ogni giorno. Riordinare con costanza aiuta infatti a mantenere tutto sotto controllo, senza arrivare al punto di essere sopraffatti da un caos angoscioso che rischia di minacciare la nostra serenità.