La guida completa alla porta blindata per mettere in sicurezza la tua casa

Redazione - 17 giugno 2024

Verifica sempre la classe antieffrazione della porta blindata

Per la sicurezza della porta blindata va prestata attenzione alla classe antieffrazione, ovvero la capacità di resistere a un’apertura forzata della porta e non lasciare entrare i malintenzionati.

A livello europeo è stato deciso di definire 6 classi antieffrazione: le caratteristiche di ciascuna si basano ad esempio su prove di carico statico, dinamico e soprattutto di attacco manuale, simulando cioè i reali tentativi che possono usare i ladri per attaccare e forzare le porte.

Le classi 1 e 2 hanno la protezione più bassa, una spallata e l’uso di semplici cacciaviti o tenaglie possono azzerarne le difese. Quindi bisogna concentrarsi sulle altre 4 classi.

Nel dettaglio. Classe 3 – resiste una ventina di minuti a tentativi di scasso con materiali importanti, come martelli, piedi di porco, scalpelli. È indicata nei condomini che già sono protetti da un portone di ingresso.

– resiste una ventina di minuti a tentativi di scasso con materiali importanti, come martelli, piedi di porco, scalpelli. È indicata nei condomini che già sono protetti da un portone di ingresso. Classe 4 – è in grado di respingere scassinatori esperti che possono usare strumenti di un certo livello, seghe, accette, trapani. Il tempo di resistenza è tra i 5 e i 30 minuti. Quindi qui la sicurezza è notevole.

– è in grado di respingere scassinatori esperti che possono usare strumenti di un certo livello, seghe, accette, trapani. Il tempo di resistenza è tra i 5 e i 30 minuti. Quindi qui la sicurezza è notevole. Classe 5 – è indicata anche per ambienti come banche o gioielleria, quindi la protezione è davvero alto. Ladri molto esperti possono disattivarne la resistenza con attrezzi importanti, seghe, trapani, tra i 15 e i 40 minuti.

– è indicata anche per ambienti come banche o gioielleria, quindi la protezione è davvero alto. Ladri molto esperti possono disattivarne la resistenza con attrezzi importanti, seghe, trapani, tra i 15 e i 40 minuti. Classe 6 – massimo livello di sicurezza. Il malintenzionato professionista deve usare strumenti di altissima potenza per cercare di scassinarla. Il tempo di resistenza è tra i 20 e i 50 minuti. Esiste anche una classe 7, super protetta, resiste alla forza distruttiva degli esplosivi.

La porta blindata filotelaio D180 Dierre racchiude in un design minimale una serratura a prova di scasso, isolamento termo-acustico e accessori hi-tech. Raggiunge di serie la Classe 3 antieffrazione ma può arrivare fino alla Classe 4.

Nell’acquistare una porta blindata va controllata la presenza di una serie di marcature che ne certificano efficienza, sicurezza, isolamento termoacustico.

È obbligatoria la marcatura CE, una sorta di patente per i prodotti dell’Unione Europea, poiché risponde esattamente ai requisiti tecnici previsti dagli stati membri.

Poi ci sono altre marcature facoltative che però se presenti garantiscono prestazioni ancora migliori.

Il Marchio SCCQ, cioè Sicurezza e qualità certificata e controllata, significa che la porta è prodotta in Italia, ha una classe antieffrazione 3, una protezione acustica di 32 Db, non contiene sostanze nocive, la sua produzione è controllata periodicamente da un ente notificato esterno.

Utile inoltre l’altro marchio volontario Icim, cioè l'Istituto di certificazione industriale per la meccanica garantisce la massima efficacia contro la duplicazione abusiva della chiave.

I parametri per l’efficienza energetica e l’isolamento termoacustico sono invece individuati dalla norma del decreto legislativo “192/2005”, la norma “Uni En 1303:05”, controlla l’efficienza della durata e della resistenza dei cilindri sottoposti agli attacchi esterni, mentre le caratteristiche delle classi antieffrazione sono identificate dalla norma “Uni Env 1627”.

Di cui è dotata la porta d’ingresso blindata classe antieffrazione 4 Gold Plus di Torterolo & Re. Nella gamma ci sono anche modelli con serratura motorizzata a gestione elettronica azionabile con chiavi transponder, tastiera, app o impronta digitale.

Valuta il grado di isolamento acustico

Sicura e dalle performance di alta efficienza: la porta blindata deve anche assicurare un buon isolamento acustico.

Questo perché protegge dai rumori esterni e dunque permette di stare in pieno relax tra le mura domestiche.

Il modo migliore per valutare il grado di isolamento acustico è, naturalmente rivolgersi ai professionisti delle porte blindate.

Bisogna però dare un occhio all’unità che lo misura, il decibel.

Minore è il valore di questa misura, minore è anche l’isolamento e viceversa.

Meglio dunque non selezionare porte che presentano decibel tra i 20 e i 30, sicuramente vanno preferite quelle il cui isolamento è superiore ai 31 Db.

Ottimali le prestazioni comprese tra 36 e 39 Db.

Il top a livello di isolamento acustico è costituito da 40 Db.

È certificato così il modello Perseo 3T di Silvelox, classe antieffrazione 4, equipaggiato con Secur Therm, un sistema a 3 battute con piega tripla che garantisce maggior sicurezza allo scasso e inoltre elevate performance termiche fino ad un indice di trasmittanza termica U = 0.7 W/m2K. La cerniera a scomparsa di cui è dotata la porta consente l’apertura dell’anta a 135 gradi, per un effetto complanare tra pannello interno e telaio incorniciato, in un design minimalista.

L'importante della trasmittanza termica