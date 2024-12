Vesti il tuo garage di eleganza con il portone sezionale RenoMatic di Hörmann

Caratteristiche e versatilità dei portoni sezionali

Il garage ospita la nostra auto, spesso affiancata da moto, biciclette e altri beni di valore. Per difenderlo adeguatamente, è necessaria una porta che non sia solo esteticamente gradevole, ma anche sicura, funzionale e in grado di garantire la massima protezione dagli eventi atmosferici.

I portoni sezionali sono una scelta diffusa in quanto occupano poco spazio e permettono di parcheggiare direttamente davanti e dietro la porta del garage; si aprono e chiudono verticalmente, offrendo più spazio in larghezza rispetto alle tradizionali versioni basculanti.

RenoMatic è il nuovo portone sezionale protagonista della campagna promozionale Hörmann 2024; si tratta di una chiusura robusta e resistente ma anche esteticamente bella e curata in ogni dettaglio. La sua apertura che scorre verso l'alto offre buone prestazioni in termini di isolamento termico, grazie ad elementi a doppia parete coibentati da 42 mm di spessore, che garantiscono un significativo risparmio energetico all'interno del box.

La porta sezionale RenoMatic di Hörmann rappresenta l'apice della tecnologia; è dotata di serie di un meccanismo anti-sollevamento, in grado di prevenire intrusioni e garantire la massima protezione con equipaggiamenti in classe antieffrazione RC2, raggiungendo i più alti livelli di sicurezza ed offrendo una soluzione certificata e affidabile per il tuo garage.

Fino al 31 dicembre 2024, il portoncino sezionale Renomatic è disponibile a un prezzo promozionale presso i rivenditori autorizzati Hörmann che aderiscono all’iniziativa.