Nuove proposte estetiche e funzionali con i rivestimenti firmati Marazzi

White Deco di Marazzi, tra minimalismo e creatività

La collezione White Deco di Marazzi si arricchisce di nuovi dettagli decorativi che valorizzano le potenzialità della ceramica. Grazie a tecnologie digitali all’avanguardia e all’applicazione di graniglie in linea, interpreta le ultime tendenze dell’interior design, adattandosi idealmente al rivestimento di intere pareti o quinte scenografiche per un effetto visivo unico.



I nuovi decori, caratterizzati da semplicità e un forte effetto materico, includono motivi ispirati alla natura. Fanfara, con le sue delicate sfumature dal bianco al tortora, offre un ricco intreccio cromatico, mentre Karma mette in evidenza il gioco di chiaroscuri e profili per un effetto tridimensionale suggestivo. I colori e i disegni, impreziositi da rilievi delicati, brillano con una consistenza luminosa grazie alla tecnologia Touch, che consente di installare questi rivestimenti anche in ambienti umidi come la doccia, mantenendo intatta la loro eleganza raffinata.