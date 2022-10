Le ultime tendenze nel campo delle piastrelle colorate

Redazione - 19 ottobre 2022

Il colore, protagonista delle nuove piastrelle

Le piastrelle colorate sono le nuove protagoniste del mondo dei rivestimenti, come confermano le tendenze emerse da Cersaie 2022, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno. Sia i prodotti dei grandi brand sia quelli delle piccole manifatture, declinati in un’ampia gamma di tinte, finiture e formati, pongono l’accento sui valori cromatici delle ceramiche, proponendo accostamenti sorprendenti e suggestivi. Sfruttare la potenzialità espressiva del colore per rivestire pavimenti e pareti è un ottimo modo per definire il carattere degli spazi e ravvivare le varie zone della casa, dalla cucina, al bagno, al soggiorno, creando ambienti unici dalla forte personalità. Il rivestimento colorato può essere utilizzato non solo per creare grandi superfici monocromatiche, ma anche per dare risalto a specifici dettagli attraverso particolari giochi di contrasto.

Piastrelle colorate nei toni della natura e della terra

Tra le finiture di maggiore tendenza per le nuove piastrelle colorate vi sono quelle ispirate ai toni della terra e del paesaggio naturale. Prevalgono in particolare le tinte tenui con sottotono caldo, che spaziano dall’avorio, al beige, al grigio tortora, e si abbinano perfettamente a complementi d’arredo in materiali naturali. La collezione GEO di Ceramiche Keope intende rievocare l’estetica della terra cruda attraverso colori morbidi dalle nuance dorate e sabbiose, ideali per realizzare ambienti eleganti e avvolgenti.

Le piastrelle di piccolo formato della serie GeoSystem di Ceramica Vogue sono invece pensate per coniugare le qualità estetiche di materiali naturali come il legno e la pietra con le più avanzate prestazioni tecnologiche del grès porcellanato, adattandosi con grande versatilità a contesti di diverso tipo.

Le tonalità neutre e i colori materici

Molte delle nuove collezioni di piastrelle colorate riproducono l’effetto materico della pietra naturale attraverso un’ampia gamma di finiture e variazioni cromatiche. Si tratta di ceramiche dalle tinte neutre e versatili, capaci di rievocare il fascino senza tempo delle superfici naturali mantenendo le elevate prestazioni fisico-meccaniche caratteristiche del grès. La ricercata finitura Romano Sand di Ceramiche Keope riprende la texture del travertino attraverso sfumature sabbiose pensate per donare luminosità e calore agli ambienti. Esprimono i trend del momento anche le piastrelle per pavimenti e rivestimenti di Atlas Concorde, in grado di ricreare fedelmente l’effetto dei marmi più pregiati, dando luogo a soluzioni estetiche di grande eleganza.

Il nero, new entry per le piastrelle colorate