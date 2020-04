Le caratteristiche dei pavimenti in legno per esterni

Redazione - 03 luglio 2014

Quali sono le caratteristiche dei pavimenti per esterni in legno

Il legno per natura è associato all’ambiente esterno, e cosa c’è di meglio di un parquet per esterno per arredare i nostri spazi all’aria aperta? La pavimentazione in legno donerà un tocco elegante e moderno al balcone o al giardino, rendendo gradevole anche il camminare a piedi scalzi. Ma quali caratteristiche deve possedere questo materiale per essere ideale per l’outdoor? I listoni o i quadrotti devono avere uno spessore adeguato, circa 20 mm, al fine di essere sufficientemente resistenti e solidi;

l’essenza scelta deve possedere per natura una grande robustezza per “opporsi” al calpestio e all’usura ed essere resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura e alle variazioni di umidità;

in genere il legno non viene verniciato come quello da interno ma trattato con prodotti specifici che ne implementano le doti tecniche ed evitano i mutamenti di colore;

attenzione va posta alla corretta posa in opera, che deve evitare il ristagno di acqua piovana e la perfetta complanarità delle singole doghe;

il decking è una soluzione rinnovabile, versatile, ecologica e di design.

Quali essenze sono più adatte

Per essere adatto agli ambienti esterni il legno deve inoltre essere sufficientemente impermeabile e non attaccabile da muffe e insetti. Non tutte le essenze sono stabili alle sollecitazioni esterne e ce ne sono alcune che per le loro caratteristiche sono usate per le pavimentazioni esterne. Vediamole insieme: Teck, Iroko ed Ipè sono tre essenze esotiche naturalmente dure, impermeabili all’acqua e stabili alle intemperie, che mostrano delle eleganti e scure colorazioni e delle caratteristiche venature, necessitano bassa manutenzione, ma non sono particolarmente economiche. Importante è scegliere prodotti di provenienza certificata;

sono due legni “nostrani” più abbordabili economicamente, vengono trattati per essere maggiormente resistenti e hanno un aspetto abbastanza rustico; un'alternativa è anche il decking composito: un impasto di resine e polveri di legno provenienti da scarti di lavorazione. Inalterabile nella forma e nel colore, privo di manutenzione, è disponibile in diverse finiture.

Come si posano i pavimenti in legno per esterni

Esistono vari sistemi di posa in opera del parquet per esterni: la tecnica a incastro, il fissaggio con viti e l’istallazione con clip , tutte modalità da realizzare anche “fai da te”. Ecco alcune nozioni di base: la prima cosa da fare è preparare a dovere il sottofondo , creando una superficie regolare, impermeabile e con la dovuta pendenza (che dovrà andare nella direzione opposta dell’abitazione);

che sopraeleverà il piano di calpestio dalla quota di campagna, e la sua corretta istallazione permetterà la facile e perfetta messa in opera delle doghe o dei quadrotti; l’istallazione con viti è quella più duratura e sicura, ma poco gradevole in quanto i fissaggi metallici rimangono a vista. Clip e incastri mostrano un look più pulito ed essenziale, nonché facile da realizzare e rapido da ispezionare e smontare;

fondamentale è lasciare sempre degli spazi di dilatazione tra un elemento e l’altro, per consentire al legno di ritirarsi e dilatarsi liberamente durante le diverse stagioni dell’anno. Leroy Merlin ci mostra il video con i passaggi fondamenti del montaggio con viti fai da te. https://www.youtube.com/watch?v=WTm9zKclFlI

Quanto costano i pavimenti in legno per esterni