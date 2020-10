Prima di comprare il tuo robot da cucina scopri qui che prezzo hanno

Redazione - 04 settembre 2015

Da cosa dipende il prezzo dei robot da cucina

I robot da cucina sono piccoli elettrodomestici versatili e a dir poco utili: tritano, mescolano, montano, frullano, alcuni sono anche in grado di cuocere le più svariate pietanze. Il prezzo dipende da una serie di fattori che elenchiamo subito: Il numero di funzioni disponibili.

La marca.

I materiali.

Le dimensioni.

La potenza del motore.

La capacità della ciotola.

Il numero di velocità.

Naturalmente, le cosiddette cooking machine hanno un costo più elevato rispetto ai robot privi della funziona cottura, ma non si trascuri il ruolo degli eventuali accessori in dotazione, che invece incidono anche in modo significativo. Se, per fare qualche esempio, si può scegliere fra diverse tipologie di lame, il prezzo sale; lo stesso dicasi nel caso in cui sia presente un cestello aggiuntivo per la cottura al vapore. I modelli più evoluti sono anche connessi, ovvero gestibili da remoto tramite app e smartphone, e ciò comporta un ulteriore incremento di prezzo.



Per un robot “basic”, non particolarmente tecnologico e caratterizzato da funzioni essenziali, possono bastare fra i 250 e i 350 euro. Per le più performanti proposte occorrono anche 1.300-1350 euro; il minimo si assesta, d’altra parte, fra i 700 e gli 800 euro. Ed è proprio su alcuni dei migliori robot in commercio che vogliamo in questa sede concentrarci.

Cookit, il robot multifunzione firmato Bosch

È considerato il diretto concorrente del Bimby; impasta, taglia, mescola, macina, monta, trita, grattugia e in più è capace di cuocere e supportare temperature fino a 200 gradi: stiamo parlando di Cookit, il robot da cucina firmato Bosch.



La pentola ha una capacità pari a 3 litri, quindi si possono preparare pasti anche per 8 persone senza alcuna difficoltà. E non finisce qua, perché proprio il fondo della pentola può essere utilizzato per arrostire carni e pesce nonché saltare le verdure.



L’utente può scegliere fra numerosi programmi automatici oppure optare per la modalità di cottura manuale, dando così sfogo alla propria creatività. In tutti i casi, speciali sensori controllano e regolano la temperatura sia sul fondo che all’interno del contenitore.



Cookit costa all’incirca 1.300 euro e compresi nel prezzo sono tanti accessori, fra cui i dischi da taglio e raschiatura, la doppia frusta, il coltello universale, l’agitatore 3D. L’apparecchio può anche essere gestito da remoto tramite l’App Home Connect, che inoltre dà accesso a centinaia di ricette, idee e consigli.

TM6, l’ultima versione del Bimby

Il Bimby lo conoscono tutti. Non tutti sanno, però, che nel 2019 la Vorwerk – cioè l’azienda tedesca che lo produce – ha lanciato sul mercato l’ultima versione, cioè il TM6. Caratterizzato, innanzi tutto, da 4 nuove funzioni di cottura: Alta temperatura (fino a 160 gradi): ideale per rosolare la carne e anche preparare pietanze caramellate.

(fino a 160 gradi): ideale per rosolare la carne e anche preparare pietanze caramellate. Slow cooking : cottura lenta, si arriva fino a 8 ore.

: cottura lenta, si arriva fino a 8 ore. Sous Vide : è la cottura sottovuoto, leggera e salutare, che prevede l’inserimento degli alimenti in appositi sacchetti.

: è la cottura sottovuoto, leggera e salutare, che prevede l’inserimento degli alimenti in appositi sacchetti. Fermentazione: modalità che consente di preparare in casa formaggi e yogurt.

Il Bimby TM6 svolge le funzioni di 20 piccoli elettrodomestici diversi, pensate un po’. Volendo, però, è possibile utilizzarlo anche solo come un frullatore o un bollitore. Molto comodo il display touch screen da 6,8’, decisamente più grande rispetto a quello delle versioni precedenti.



Questo robot è inoltre dotato di una connessione internet integrata: in qualsiasi momento si può accedere al portale Cookidoo e consultare decine di migliaia di ricette. Chi lo desidera può affidarsi alla Modalità guidata, quindi limitarsi a inserire nel contenitore gli ingredienti, lasciando che TM6 faccia tutto il resto. Quanto costa? Circa 1.350 euro.

Il robot da cucina kCook Multi by Kenwood

Cercate un robot da cucina meno costoso ma di qualità? kCook Multi di Kenwood potrebbe fare al caso vostro. Tanto per cominciare, la ricca attrezzatura in dotazione (ci sono, fra l’altro, dischi per grattugiare di diversi spessori e svariate lame) permette di impastare, tritare, frullare, montare a neve, affettare, mescolare qualsiasi tipo di alimento.



Inoltre kCook Multi, come si può dedurre dal nome stesso, è una macchina capace di cuocere i cibi; la temperatura va dai 30 ai 180 gradi e si seleziona grado per grado, per ottenere la massima precisione. C’è anche il cestello per la cottura sottovuoto.



Questo apparecchio, in più, è dotato dell’accessorio Direct Prep, che consente di utilizzarlo contemporaneamente in due differenti modalità; si può, per esempio, avviare la cottura e intanto affettare il prosciutto. I programmi preimpostati sono 6, la ciotola in acciaio inox ha una capacità lavorabile pari a 2,6 litri. kCook Multi costa soltanto 500 euro.

Il robot 5KSM125 Artisan Kitchenaid

La statunitense Kitchenaid figura fra le storiche aziende produttrici di robot da cucina. Qui vogliamo mostrarvi il modello da 4,8 litri Artisan 5KSM125. Che, come potete vedere, è caratterizzato dall’ormai iconico design retrò che ha contribuito a decretare il successo mondiale del brand in questione.



Questo robot compie un movimento planetario: lo sbattitore, cioè, ruota in una direzione in una direzione mentre mescola e gira nell’altra, in modo che gli ingredienti vengano costantemente ricondotti verso il centro del contenitore in acciaio inox. Aggiungere altri alimenti in un secondo momento, inoltre, risulta facilissimo. Si sceglie fra 10 diverse velocità.



La confezione comprende 3 accessori che si attaccano alla testa del robot, ovvero il gancio impastatore, la frusta a filo e la frusta piatta; a parte, però, se ne possono acquistare molti altri, fra cui la sfogliatrice, il tritatutto, il set per grattugiare. Questo robot è disponibile nei colori Rosso imperiale, Argento placcato, Nero onice e Crema. Costa circa 650 euro.

Il robot Cook Expert di Magimix

Nell’elenco dei migliori robot da cucina multifunzione è doveroso inserire anche Cook Expert di Magimix. Come nel caso degli altri apparecchi appartenenti a questa categoria, è in grado di tagliare, affettare, frullare, macinare, mescolare, tritare, grattugiare e affettare.



Inoltre consente di cuocere svariati piatti: dalle salse ai primi e ai secondi, passando dagli stufati alle vellutate e al pane. Grazie alla tecnologia a induzione si raggiunge in pochi istanti la temperatura desiderata (si parte da 30°C per arrivare massimo a 140°C) e bisogna aggiungere che la ciotola a doppia parete in acciaio inox conserva il calore a lungo.



E ancora, Cook Expert consente di scegliere fra 12 programmi automatici (tra cui 4 per la cottura) e uno manuale, di preparare anche pasti per 8 persone e di impostare la funzione risciacquo, in virtù della quale il contenitore viene risciacquato automaticamente. Altri elementi da segnalare sono la bilancia indipendente, il termostato, il timer, il display intuitivo con interfaccia digitale e il cestello per la cottura a vapore. Questo robot costa all’incirca 1.100-1.200 euro.

Avance Collection di Philips, un robot semplice ma versatile

Scendiamo di prezzo. Costa all’incirca 260 euro il robot Avance Collection di Philips, che però dà grandi soddisfazioni, grazie sia al motore da 1.300 Watt che ai numerosi accessori in dotazione (lavabili in lavastoviglie), che sono i seguenti: Gruppo lame a S.

Spremiagrumi.

Accessorio pulizia.

Accessorio per grattugiare grossolanamente.

Accessorio per affettare grossolanamente.

Frusta doppia.

Accessorio per grattugiare finemente.

Accessorio per affettare finemente.

Recipiente.

Accessorio per impastare.

Disco reversibile. Spatola.

Si aggiunge il gancio per impasti in metallo, che consente di preparare senza alcuna difficoltà e senza fatica il pane in casa. Questo robot è dotato di 32 diverse funzioni, di 12 velocità manuali, un controllo a impulsi e 3 pulsanti automatici one touch.



Per selezionarli è sufficiente ruotare il selettore fino a raggiungere la posizione "ON" e premere il pulsante in questine. Il motore imposta automaticamente la velocità e le funzioni a impulsi per garantire un risultato ottimale.

Cosa può fare Imetec Cukò Pro XL