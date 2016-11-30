Redazione - 30 novembre 201613 febbraio 2026
Ristrutturazione monolocale di 30 mq, per vivere al meglio lo spazio
La ristrutturazione di un monolocale di 30 mq diventa un'opportunità per sperimentare con superfici materiche e palette audaci.
Ristrutturazione monolocale di 30 mq, tra colore e materia
Nell'architettura contemporanea, la sfida non è più soltanto costruire, ma saper abitare il limite. Un monolocale di soli 30 metri quadrati, situato in uno storico edificio di ringhiera a Milano, è diventato il palcoscenico di una ristrutturazione che ridefinisce il concetto di "mini-living".
Attraverso l'uso sapiente dei materiali e una gestione cromatica audace, lo spazio si frammenta in isole funzionali senza mai perdere la sua unità visiva.
Il potere della resina: monomatericità e continuità
Il cuore del progetto risiede nella scelta della resina come materiale d'elezione. Inizialmente caratterizzato da una pavimentazione ceramica tradizionale e partizioni irregolari, l'appartamento è stato completamente svuotato per far posto a una superficie continua.
La resina grigia a pavimento funge da tela neutra su cui si innestano i volumi colorati, creando un senso di fluidità che amplia visivamente i confini dell'abitazione. Questa scelta non è solo estetica, ma funzionale: la facilità di manutenzione e l'assenza di fughe rendono lo spazio più igienico e moderno.
Zone funzionali: il colore come confine
La vera innovazione risiede nella "destrutturazione" degli ambienti. Invece di pareti divisorie standard, l'architetto ha optato per due volumi distinti che accolgono le funzioni primarie.
Il blu profondo definisce l'ingresso e il nucleo dei servizi, mentre il rosso bordeaux avvolge l'alcova dedicata al riposo. Questo gioco di contrasti cromatici permette di identificare immediatamente le diverse aree della casa senza l'uso di barriere fisiche opache, mantenendo lo sguardo libero di spaziare da un angolo all'altro.
Luce e trasparenza: massimizzare l'apporto naturale
In un monolocale, la luce è il bene più prezioso. Ogni elemento del progetto è stato calibrato per non ostacolare l'illuminazione proveniente dalla portafinestra. I volumi colorati non raggiungono mai il soffitto, permettendo alla luce di filtrare anche nelle zone più interne.
Un dettaglio emblematico è il vano doccia, concepito come uno snodo vetrato tra la zona notte e il bagno: una soluzione che garantisce privacy ma lascia fluire la luminosità, creando riflessi suggestivi sulle superfici in resina lucida.
Ristrutturare casa
Naturalmente, quando ci si ritrova a dovere o volere ristrutturare casa, la prima cosa da fare è quella di valutare con attenzione quali siano gli interventi necessari per realizzare un'opera che risulti bella esteticamente, ma, soprattutto, funzionale e pratica da abitare, visto che la casa è l'elemento in cui rilassarsi e riposarsi dopo le lunghe giornate di lavoro. A volte ci si lascia trascinare dalle mode del momento per suddividere gli ambienti e nella scelta dell'arredo, senza valutare con attenzione quali siano le reali necessità. Una volta realizzate le opere murarie, infatti, un fattore determinante per la riuscita del progetto è rappresentato dalla progettazione e l'acquisto degli arredi migliori per rendere ogni spazio confortevole. Per evitare di commettere errori, è bene predisporre un piccolo progetto in cui inserire tutte le misure principali e dove provare a sistemare i vari elementi, facendo riferimento alle misure reali, per rendersi conto dell'effettivo ingombro e di come essi possano occupare lo spazio. Questo è il primo passo per scartare delle soluzioni che in foto possono sembrare perfette ma, che, in realtà, una volta contestualizzate si rivelano essere fuori misura e poco funzionali.
Suggerimenti per ristrutturare una casa piccola
Ristrutturare casa è un passo molto importante e definitivo, indispensabile quando l’abitazione non risponde più alle proprie esigenze. Quando poi la casa è piccola le problematiche aumentano, in quanto occorre fare i conti con superfici limitate da rivedere e modificare. Ci sono però dei piccoli consigli per ristrutturare una casa piccola senza incorrere in errori irreversibili:
- partire da un progetto dettagliato al centimetro, completo di arredi e rispondente ai propri desideri;
- scegliere finiture di pavimenti e rivestimenti resistenti e durature che, per colore e texture, abbiano la capacità di amplificare visivamente gli ambienti;
- cercare di ottimizzare lo spazio sfruttando le altezze con arredi intelligenti e trasformabili, ma anche con nicchie, salti di quota ed altri piccoli accorgimenti architettonici;
- dedicare attenzione al bagno che, anche se piccolo, dovrà essere il più possibile accogliente e fruibile;
- dare “spazio” alla luce, naturale ed artificiale. Modificare la dimensione delle finestre se possibile per illuminare maggiormente i locali e studiare poi in modo accorto il progetto illuminotecnico per evitare zone d’ombra che renderebbero la casa ancora più piccola.