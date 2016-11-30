Ristrutturazione monolocale di 30 mq, per vivere al meglio lo spazio

Ristrutturare casa

Naturalmente, quando ci si ritrova a dovere o volere ristrutturare casa, la prima cosa da fare è quella di valutare con attenzione quali siano gli interventi necessari per realizzare un'opera che risulti bella esteticamente, ma, soprattutto, funzionale e pratica da abitare, visto che la casa è l'elemento in cui rilassarsi e riposarsi dopo le lunghe giornate di lavoro. A volte ci si lascia trascinare dalle mode del momento per suddividere gli ambienti e nella scelta dell'arredo, senza valutare con attenzione quali siano le reali necessità. Una volta realizzate le opere murarie, infatti, un fattore determinante per la riuscita del progetto è rappresentato dalla progettazione e l'acquisto degli arredi migliori per rendere ogni spazio confortevole. Per evitare di commettere errori, è bene predisporre un piccolo progetto in cui inserire tutte le misure principali e dove provare a sistemare i vari elementi, facendo riferimento alle misure reali, per rendersi conto dell'effettivo ingombro e di come essi possano occupare lo spazio. Questo è il primo passo per scartare delle soluzioni che in foto possono sembrare perfette ma, che, in realtà, una volta contestualizzate si rivelano essere fuori misura e poco funzionali.