Regali di Natale per la casa: idee e suggerimenti

Anche quest'anno è arrivato il momento di pensare a qualcosa di bello e utile con i regali di Natale per la casa, per sorprendere chi ami davvero.

  1. I regali di Natale per la casa ideali per lei
  2. Sorprendi il tuo lui con i regali di Natale per la casa
  3. Regali di Natale per la casa, anche per i bambini
  4. Pensa ai nonni scegliendo regali di Natale per la casa

I regali di Natale per la casa ideali per lei

Si avvicinano le feste e, come ogni anno, inizia la corsa per trovare il regalo perfetto. Puoi riservare una sorpresa davvero piacevole alla tua compagna con dei regali di Natale per la casa molto interessanti.

  • Se desideri regalare un vero oggetto di design, Fornasetti propone il Piatto Calendario 2026. È un complemento d'arredo da collezione, un'autentica opera d'arte realizzata in porcellana dipinta a mano e impreziosita da eleganti finiture in oro. Prodotto in serie limitata, può essere collocato a parete come raffinata decorazione oppure esposto sulla tavola durante le festività. 
  • Quest'anno, puoi farle una sorpresa che riflette il suo amore per la casa. Scegli un set per diffondere nell'ambiente delle fragranze meravigliose, quelle che preferisce. Il vaso porta diffusore in porcellana con decoro Iris e filettatura in oro appartiene alla collezione Oriente Italiano di Ginori 1735. Se abbinato al diffusore di fragranze otterrai una confezione regalo indimenticabile.
  • Potresti farle trovare sotto l'albero un plaid da lasciare sul divano e da usare nelle sere invernali quando guarda il suo film preferito. Ad esempio il modello Grenoble di Caleffi in cotone caldo, che misura 130 x 170 cm. È perfetto per i periodi freschi o decisamente freddi.

Sorprendi il tuo lui con i regali di Natale per la casa

Anche il compagno della tua vita sarà felice di ricevere dei regali di Natale per la casa. Scegli degli oggetti che gli saranno utili, oppure che desidera da tempo e non trova mai il momento giusto per acquistarli.

  • Se il tuo lui ama il buon vino ti suggeriamo Oeno Motion Gold - Nomade, firmato L'Atelier du Vin. Un'elegante custodia in pelle nera contiene un cavatappi color oro ambrato. Potrà essere utilizzato per stappare una bottiglia di vino pregiato da bere insieme nelle occasioni speciali.
  • Potresti confezionare un pacchetto regalo con dentro un set completo di accappatoio e salviette. Ecco allora quello della collezione Pretti Lario di Gabel, che offre filati di altissima qualità e finiture ricercate.
  • Se il tuo partner è un lettore appassionato e lascia libri sparsi ovunque un fermalibri è il pensiero giusto! Morici Collection propone Venezia Cannaregio Fermalibri, un lussuoso complemento d'arredo di design lavorato a mano. Aggiungerà bellezza al mobile e sarà utile per mantenere l'ordine. È in legno argentato con opere di intarsi e motivi geometrici in blu, verde e marrone. 

Regali di Natale per la casa, anche per i bambini

Oltre ai giocattoli, libri, articoli di abbigliamento e molto altro, anche i bambini possono ricevere dei regali di Natale per la casa.

  • In cameretta i nostri figli passano molto del loro tempo giocando, facendo i compiti o semplicemente trascorrendo momenti rilassanti dopo lo sport. Mini togo Fireside chair di Ligne Roset è una poltrona per bambini dai 5 ai 10 anni che risponde a precisi standard in termini di comfort e sicurezza. Potranno spostarla facilmente nel living e usarla per sedersi a leggere un libro, guardare un film o chiacchierare con un amico.
  • Pensa anche ad una lampada per scrivania che li faccia sentire davvero grandi, come Bender di Axolight. Nasce dall'idea di un tubo curvato, una forma divertente e perfetta per dare personalità all'ambiente. È disponibile in diversi colori.
  • Un regalo originale, se abbiamo un giardino, potrebbe essere Automower giocattolo di Husqvarna, un robot per bambini. Le luci si accendono all'avvio e il controllo radio è semplice. I piccoli si divertiranno proprio come il loro papà quando usa il vero tagliaerba firmato Husqvarna.

Pensa ai nonni scegliendo regali di Natale per la casa

Concentriamoci sui regali di Natale per la casa anche per i nonni, scegliendo dei prodotti che rendono più facile la vita di tutti i giorni.

  • La nonna è un'ottima cuoca e quest'anno sarà l'occasione giusta per regalarle qualcosa di utile in cucina. Il Tagliere, della collezione Heritage di Marcato, non è un semplice accessorio ma un vero e proprio capolavoro. È realizzato in noce massello e sfoggia le caratteristiche venature. Una scanalatura leggera corre lungo il suo perimetro per raccogliere i liquidi.
  • Se i nonni sono freddolosi regala loro qualcosa che li tenga al caldo durante il riposino pomeridiano o mentre guardano un film sul divano. Il Plaid Soft Air Unito di Cinelli Piume e Piumini è in puro piumino di oca bianca ungherese, leggerissimo e caldo. Sono disponibili colori che si combinano con fantasie o in tinta unita, con tessuto in cotone o in nylon a tenuta di piuma. Regalano un tocco di stile al living o vestono con eleganza il letto, a seconda delle necessità.
  • Per renderli davvero felici se hanno bisogno di energia per affrontare la giornata c'è un dono che sarà sicuramente apprezzato: la macchina da caffè. Le proposte sul mercato sono molte, come ad esempio la CitiZ Platinum di Nespresso. Dopo aver inserito la capsula Nespresso, si potranno selezionare 4 diverse lunghezze di caffè. CitiZ è disponibile in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato, per armonizzarsi con il look della cucina.

