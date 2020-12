7 regali per la casa da mettere sotto l'albero a Natale

Redazione - 20 ottobre 2017

A Natale i regali per la casa sono un'idea vincente

Questo 2020, l’anno del Covid-19, passerà alla storia. Noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in prima persona l’emergenza sanitaria, che ha cambiato la nostra quotidianità e le nostre abitudini. Anche le festività natalizie, ormai alle porte, saranno completamente diverse dal solito.



Per molti versi siamo impotenti, per altri no. Dobbiamo riuscire a godercele lo stesso, a creare un’atmosfera che possa curare l’animo acciaccato. Non rinunciamo alle piccole cose, per esempio al presepe, all’albero da allestire, ai regali da scartare. E a proposito di regali, visto che ormai trascorriamo in casa molto più tempo, perché non pensare a qualcosa che possa renderla ancora più funzionale, comoda, accogliente, anche più bella e personalizzata?



Abbiamo selezionato una serie di idee vincenti, a voi spetta il compito di individuare i possibili destinatari. Cominciamo dalla stufa a pellet Ecofire Meghan, scenografica ed iper tecnologica: grazie all’innovativo sistema Flex AIR è possibile orientare il flusso d’aria di riscaldamento verso l’alto, frontalmente o in entrambe le direzioni semplicemente ruotando una manopola. La casa diventa più calda, in tutti i sensi.

Lampada Philips Hue Go Wireless

Si sa: le luci hanno un ruolo di primo piano nella creazione dell’atmosfera natalizia. Ed ecco che da Philips arriva una proposta davvero interessante, cioè la lampada smart portatile Hue Go Wireless con batterie integrate ricaricabili.



La si può mettere ovunque: a tavola, su un ripiano, vicino alla tv, anche negli spazi outdoor. Non ci sono limiti di sorta, anche grazie al suo design elegante ma sobrio e alle sue dimensioni contenute. Dispone della funzionalità Bluetooth, di conseguenza è possibile controllarla attraverso l’app gratuita Hue Bluetooth o semplicemente usando la voce.



Le impostazioni si cambiano per mezzo di un pulsante, basta premerlo in sequenza per scorrerle e scegliere quella più adatta al singolo momento: Lettura, Relax, Concentrazione e Energia. Un valore aggiunto è rappresentato dagli effetti dinamici, fra cui Lume di candela, Foresta incantata e Avventura notturna. Il prezzo di questa lampada è di circa 80 euro. Si possono collegare più dispositivi fra di loro.

Idee Regalo per la cucina

Durante il lockdown molti italiani hanno trascorso lunghe ore ai fornelli; tanti hanno consolidato la loro passione, altri hanno scoperto che sì, cucinare in effetti è bello. Il periodo natalizio, in più, è l’ideale per dedicarsi a tale attività. Vorreste fare un regalo “a tema” a qualche parente o amico? Vi diamo qualche suggerimento.



Nella prima foto vedete gli stampini della linea Classic di Marcato, perfetti per preparare biscotti dalle più svariate forme, ravioli, dolci a base di pasta frolla. L’impugnatura in legno di pero è solida, robusta e compatta; l’utilizzo è semplice, anche alla portata di bambini. Si sceglie fra stampini a fiori, tondi, quadrati, a stella, ovali, a triangolo e a cuore. Prezzo: a partire da 8,50 euro.



Guardate la seconda foto: sì, è una piastra elettrica per fare le crepes ma anche i pancake e le piadine. Si tratta di una proposta Ariete, per l’esattezza, caratterizzata da un accattivante design anni Cinquanta. L’utilizzo è facilissimo, anche grazie alla superficie antiaderente della piastra nonché all’ausilio della spatola e dell’attrezzo per distribuire l’impasto in modo omogeneo. Crepes Maker Party Time costa 35 euro.



Infine la pentola Slow Cooker di Electrolux: la cottura lenta, chi se ne intende lo sa perfettamente, rende i piatti più saporiti e trattiene le vitamine e le altre sostanze benefiche contenute nei vari ingredienti; permette anche di usare meno condimenti e grassi. Questa pentola costa circa 100 euro.

Le proposte di Cinelli Piume e Piumini

Premessa numero uno: diversi colori identificano il Natale, ma il rosso resta il re indiscusso. Premessa numero due: dormire al calduccio, nelle notti d’inverno, è un piacere impagabile. La conseguenza? Regalare una trapunta o un plaid in cui predomini il rosso è un’idea vincente.



Abbiamo selezionato 3 proposte di Cinelli Piume e Piumini, fra i leader a livello nazionale nel settore. La prima è la trapunta con fantasia tartan appartenente alla collezione A/I 2020/2021, realizzata con il 95 per cento di piuma ungherese e disponibile in 3 differenti gradienti termici per soddisfare le diverse esigenze. Prezzo 600 euro.



Abbiamo poi il plaid tinta unita rivestito in nylon con imbottitura in 100 per cento piumino d’oca ungherese, misure 130x180 cm, che costa 130 euro. Infine il plaid a fantasia in poliestere e cotone con imbottitura in 100 per cento piumino d’oca ungherese, stessa misura di cui sopra, prezzo 150 euro. I plaid sono perfetti sul letto, ma diciamo la verità: difficile resistere alla tentazione di usarli anche quando ci si rilassa sul divano.

Le Palle Quadrate di Alessi

Alessi è un ottimo punto di riferimento per chi cerca idee regalo per la casa. Nel catalogo troviamo decine di oggetti di design, alcuni prettamente decorativi e altri anche molto utili: dai piccoli elettrodomestici agli accessori bar, dai bollitori alle pentole, passando per tutto ciò che serve per apparecchiare la tavola a regola d’arte. Qua vogliamo mostrarvi le Palle Quadrate, una bella novità lanciata proprio per il Natale 2020.



Progettate da Massimo Giacon e Marcello Jori, sono una giocosa rivisitazione delle classiche palline di Natale, ispirata ai videogiochi a 8 bit. La materia prima è il vetro soffiato, rigorosamente decorato a mano. La linea è composta da 6 soggetti: Cubik Penguin (Pinguino).

Dear Deer Cube (Renna).

Cubik Star (Stella).

Snow Cube (Pupazzo di neve).

Santa Cube (Babbo Natale).

Cubik Tree (Albero di Natale).

Sono oggetti preziosi, piccole opere d’arte. Ciascuna palla costa 18 euro, l’ordine può anche essere effettuato tramite lo shop ufficiale del brand e se si superano i 50 euro la spedizione è gratuita.

Holly Collection di Le Creuset

Torniamo in cucina (e come potrebbe essere altrimenti, in un periodo come quello natalizio?) perché abbiamo trovato un’altra chicca: l’edizione limitata Holly Collection di Le Creuset, dedicata proprio al Natale e progettata con l’intento di coniugare il design alla passione per la buona tavola.



L’agrifoglio, celebre simbolo che per tradizione porta fortuna e prosperità, è il fil rouge decorativo dell’intera gamma, in rilievo sulle superficie dei prodotti. Ma di quali prodotti si tratta? Li vedete in foto, per l’esattezza sono: Marmitta da 26 cm (265 euro).

Casseruola con manico lungo da 20 cm (219 euro).

Mini Cocotte da 10 cm (22 euro).

Ciotola multiuso da 25 cm (45,00).

Contenitore spatole da 1 L (35 euro).

Tazza Cappuccino London da 200 ml (14,00).

Tazza Mug London da 350 ml (16 euro).

Coffee Press da 1 L (60 euro).

I materiali predominanti sono la ghisa vetrificata e il gres porcellanato; per quanto riguarda i colori, si sceglie fra la versione Ciliegia e Cotton.

Le casette luminose di Slide

Slide è un’azienda italiana che produce mobili luminosi per indoor e outdoor, lampade, vasi e complementi di arredo di design. Fra le proposte natalizie troviamo Kuusi, una creazione firmata da Roberto Paoli e ispirata alle dimore tipiche del Nord Europa: si tratta di una struttura illuminata da sorgenti LED e composta da cinque casette e un campanile in polietilene con tetti spioventi.



Kuusi è un prodotto bifronte; entrambe le facce, cioè, sono illuminate, curate in ogni dettaglio e presentano disegni diversi. Di conseguenza, la libertà relativa al posizionamento è massima. Queste casette possono essere messe su un mobile, su un ripiano, sul davanzale, sotto l’albero di Natale. Ovunque si desideri, e l’impatto visivo è sempre di grande effetto.



Vediamo le dimensioni: larghezza 73,5 cm, profondità 21 cm, altezza 43 cm. Il peso è pari a 6 kg. Per quanto riguarda il colore delle luci, si sceglie fra bianco e rosso. Kuusi costa 158,60 euro, l’ordine può essere fatto anche tramite lo shop online ufficiale dell’azienda.

Tappetino sottociotola e ciotola in ceramica by Premoli + Di Bella