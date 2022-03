Tutte le novità dell'edizione 2022 del Salone Internazionale del Mobile

Redazione - 09 aprile 2005

Il Salone del Mobile giunge alla 60° edizione

Torna a Milano il Salone del Mobile, dal 7 al 12 giugno 2022 a Rho Fiera, e quest’anno celebra il traguardo della 60ª edizione. L’evento nasce dopo due anni di pandemia e cerca di trasmettere quanto imparato dalle difficoltà affrontate, facendo tesoro di due lezioni fondamentali: l’importanza del rapporto uomo/natura, e la necessità di confrontarsi con il pubblico, sia in presenza sia in remoto.



La manifestazione si ispira a 3 valori fondamentali: qualità, innovazione, bellezza e sostenibilità, concetti base delle installazioni e prodotti dei 2000 espositori e dei 600 designer under 35 presenti in Fiera. La città di Milano sta organizzando inoltre una serie di eventi per onorare questa edizione del Salone: uno di questi sarà l’inaugurazione della fiera, prevista per il 5 giugno presso il Teatro alla Scala con un concerto dell’Orchestra Filarmonica e una performance di Roberto Bolle.

Tutte le informazioni utili

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano 2022 si svolgerà nei padiglioni di Rho Fiera, su una superficie espositiva di 200mila mq. Oltre ai padiglioni dedicati all’arredo e ai complementi, articolati nelle 3 tipologie Classico, Design e xLux, andranno in scena la biennale EuroCucina con il suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) e il Salone internazionale del bagno, oltre a S.Project, spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni. Salone internazionale del mobile

7-12 giugno 2022

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Sabato e domenica aperto al pubblico



La sostenibilità si esprime negli stand della fiera

Per rendere questa edizione quanto più possibile improntata sui criteri della sostenibilità, il Salone del Mobile ha stilato un elenco di linee guida da seguire sia nella progettazione delle zone comuni sia negli stand, per porsi come punto di riferimento nella progettazione ambientale. Vediamone alcuni esempi: Usare materiali a basso impatto ecologico, ovvero elementi naturali riutilizzabili come il legno

Adottare materiali di recupero derivanti da precedenti lavorazioni e reinventati a nuova vita

Valutare la sostenibilità logistica delle fonti di approvvigionamento

Progettare il migliore design possibile per adattare lo stand al suo riutilizzo una volta che finirà la fiera, valutando anche le modalità di riutilizzo o dismissione degli elementi.

Integrare i progetti con materiali certificati FSC e PEFC, che descrivono i prodotti legnosi e non legnosi derivati dalle foreste.

Design With Nature: il progetto innovativo di Cucinella