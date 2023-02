Tutte le novità del Salone del Mobile 2023

Tutte le novità che ci attendono al Salone del Mobile 2023

Torna la biennale Euroluce

Per la 61° edizione del Salone del Mobile 2023 torna Euroluce : la biennale dedicata al mondo dell’illuminazione giunta al suo 31° appuntamento , ma lo farà in una maniera del tutto rinnovata, grazie all’intervento di Lombardini22 , studio milanese di architettura e ingegneria a cui è stato affidato l’arduo compito di ripensare il suo layout espositivo con l’obiettivo di creare una piattaforma di business che generi nuova visibilità, opportunità e valore per le aziende espositrici e che si trasformi in un’esperienza più coinvolgente per i visitatori. “The city of Lights” sarà il concept tematico attorno a cui ruoterà la biennale. Innanzitutto, i quattro padiglioni (9, 11, 13 e 15) dove verrà allestita Euroluce saranno oscurati per permettere una ancor più efficace ed efficiente esposizione dei prodotti illuminotecnici. I percorsi di visita saranno inoltre resi più fluidi, grazie a un ripensamento degli spazi a pianta ad anello irregolare, per facilitare l’orientamento del visitatore, ma anche per aumentare la visibilità degli espositori, garantendo ad ognuno uno spazio adeguato e permettendo contemporaneamente una fruizione libera e un’ottimizzazione dei tragitti, mantenendo equilibrata la proporzione tra aree di transito, di sosta e gli stand. Il nuovo impianto di tipo urbanistico di Euroluce sarà inoltre arricchito da contenuti culturali interdisciplinari che interesseranno la relazione tra luce, architettura, arte e scienza… Al padiglione 13, all’interno della grande Arena progettata da studio Formafantasma si terranno invece talk, conferenze, lectio magistralis che integreranno business e cultura, mentre il bistrot e il ristorante fine dining , progettati da Piero Lissoni, favoriranno sicuramente momenti di sosta e ristorno con una maggiore coesione della community.

Un'edizione tra reale e digitale per il Salone del Mobile 2023

Per il Salone del Mobile 2023 sono attesi 1.962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design che saranno i protagonisti del 24° SaloneSatellite che troverà una sua nuova collocazione proprio all’interno di Euroluce (pad. 13-15) e avrà per tema “Design Schools – Universities / BUILDING THE (IM)POSSIBLE. Process, Progress, Practice”.



Grande attesa anche per il SaloneSatellite Award, giunto invece alla sua 12a edizione e che avrà come gradito ospite Gaetano Pesce, che racconterà i passi principali della sua carriera interdisciplinare nel mondo del progetto e poi ancora non mancheranno percorsi estetici, culturali e nuove esperienze di installazioni site specific, ma anche conferenze e workshop verticali, mostre tematiche e bookshop.



La parte non tangibile dell’evento emergerà nel wayfinding interattivo ideato per identificare e visitare i padiglioni, oltre all'offerta digitale di content curata da Annalisa Rosso che, attraverso un nuovo programma di talk in Aurore (la piazza e arena di Euroluce pad.13) che si focalizzerà su tematiche improcrastinabili riguardanti la transizione ecologica, la sostenibilità ed il ruolo della tecnologia nel prossimo futuro.