Le zone da visitare al Fuorisalone 2022

Torna il Fuorisalone: cosa sapere sull'edizione 2022

Il 6 giugno inizia a Milano la settimana dedicata al miglior design italiano e internazionale. Fino al 12 giugno, la città ospiterà, infatti, gli eventi della manifestazione parallela al Salone del Mobile, che porta il design nelle vie, nelle case e nelle storiche corti milanesi.

Tra Spazio e Tempo è il tema scelto per questo Fuorisalone 2022, che si propone di riflettere sulle due dimensioni interconnesse alla base dei profondi cambiamenti che caratterizzano il mondo contemporaneo. Parole chiave come fragilità, condivisione, cura, cultura sono alla base delle proposte messe in campo, a dimostrare un impegno concreto nella transizione verso la sostenibilità ambientale, sempre più necessaria e urgente. Un calendario fittissimo di eventi, dislocati nei diversi Design Districts della città: dagli storici Brera, Centro e Tortona, a quelli più recenti, Lambrate, S. Ambrogio, 5 Vie, Porta Venezia, Porta Romana, Isola e Portello.

Brera Design District 2022

Uno degli storici Design District del Fuorisalone, è il più importante e ricco di eventi. Tra questi segnaliamo: l’esordio di Porsche alla manifestazione, con The Art of Dreams , un intervento dell’artista floreale Ruby Barber, che a Palazzo Clerici realizza un ambiente scultoreo in grado di prendere vita con performance coreografate, in cui la fragilità dei fiori si scontra con la tecnologia del XXI secolo;

alla manifestazione, con , un intervento dell’artista floreale Ruby Barber, che a Palazzo Clerici realizza un ambiente scultoreo in grado di prendere vita con performance coreografate, in cui la fragilità dei fiori si scontra con la tecnologia del XXI secolo; Momentum , l’esperienza immersiva che Stark propone all’Acquario Civico, invitando a riflettere sulle nostre azioni e come queste si relazionino con lo spazio, trasformandolo;

, l’esperienza immersiva che propone all’Acquario Civico, invitando a riflettere sulle nostre azioni e come queste si relazionino con lo spazio, trasformandolo; le illustrazioni a facciata di Olimpia Zagnoli, che reinterpreta in chiave pop le cariatidi, un elemento architettonico della cultura classica, ricoprendo le facciate del Circolo Filologico Milanese e di Palazzo Visconti.

Il fuorisalone in Zona Tortona

Un distretto che da via Tortona si spinge fino ai Navigli e alla Barona, abbracciando quartieri molto variegati e caratteristici della città. Spiccano tre protagonisti: Opificio 31, BASE e Superstudio Più, i cui lavori si distinguono per una grande sperimentalità nei linguaggi. Da non perdere: Ögonblick – A Life at Home Exhibition , l’installazione che, negli spazi del BASE , racconta il rapporto tra le persone e la loro casa e come il concetto di spazio si sia evoluto nel tempo, adattandosi ai nuovi stili di vita;

, l’installazione che, negli spazi del , racconta il rapporto tra le persone e la loro casa e come il concetto di spazio si sia evoluto nel tempo, adattandosi ai nuovi stili di vita; Superdesign Show , il progetto di Superstudio Più che si muove tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, andando oltre al design stesso, con un village spontaneo che si sviluppa per aree di interesse e installazioni site specific;

, il progetto di che si muove tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, andando oltre al design stesso, con un village spontaneo che si sviluppa per aree di interesse e installazioni site specific; il magazine Orlando Tales, che per il suo quarto numero si trasforma nella conciergerie di un albergo, aprendo le proprie porte nel Pop Up di Tenoha.

Gli eventi di Isola District

Together as One è il filo conduttore delle proposte dell’Isola Design District, che intende dar vita a un senso di appartenenza collettivo, prendendo le mosse dall’anima internazionale ed eclettica di uno dei quartieri più in crescita di Milano. Non può mancare una visita a: Vita lenta , una casa senza tetto aperta al pubblico, progettata da Studio Finemateria , che espone i lavori di 16 designer diversi. Ispirata al senso dell’abitare orientale, permette all’individuo di estraniarsi dalla realtà, recuperando una dimensione umana dell’abitare;

, una casa senza tetto aperta al pubblico, progettata da , che espone i lavori di 16 designer diversi. Ispirata al senso dell’abitare orientale, permette all’individuo di estraniarsi dalla realtà, recuperando una dimensione umana dell’abitare; No space for Waste , incentrata sul tema del riciclo. La mostra negli spazi di Stecca3 che valorizza gli scarti delle produzioni industriali;

, incentrata sul tema del riciclo. La mostra negli spazi di che valorizza gli scarti delle produzioni industriali; Rising Talents, che in una location d’eccezione – un vecchio loft industriale – raccoglie i progetti di giovani studenti, neolaureati o designer emergenti.

5VIE Design Week 2022