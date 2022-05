Tornano Eurocucina e FTK - Technology For the Kitchen

Redazione - 10 febbraio 2012

Eurocucina, da sempre palcoscenico delle cucine di qualità

Giunta ormai alla 23ª edizione, torna, in concomitanza con il Salone del Mobile 2022, Eurocucina, l’esposizione dalla cadenza biennale che presenta le ultime novità delle maggiori aziende italiane e internazionali per quanto riguarda le cucine di alta qualità. Si tratta dell’appuntamento più autorevole del mondo dell’arredamento, occasione di confronto tra operatori del settore e il grande pubblico. Quest’anno, con la presidenza di Maria Porro, l’esposizione sarà all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica e tipologica. Tra i diversi espositori, Aran Cucine presenterà il restyling di Volare, la cucina in ferro, legno e pietra, nella nuova configurazione a due isole, con inediti contenitori a filo top che ne migliorano l’efficienza e la fruibilità.

Le novità dell'edizione Eurocucina 2022

La cucina è uno degli ambienti domestici che più ha conosciuto un'evoluzione con la pandemia, cambiando i propri tradizionali spazi in ambienti dinamici, fluidi e integrati. Quest'anno, sui 16.000 mq di spazio espositivo, più di 80 aziende presenteranno le loro proposte, tra alcune conferme e nuovi trend. L'isola come elemento centrale della cucina; blocchi multifunzione superattrezzati;

complementi di arredo quali cantinette, serre domestiche, colonne per lavanderie;

librerie e moduli a parete o centro stanza, per integrare o separare le diverse aree del living;

cucine a scomparsa e walk in, per nascondere attrezzature ed elettrodomestici. Infine, tra le ultime tendenze vi sono le cucine che escono dalle mura domestiche e attrezzano l'outdoor, mantenendo una continuità con l'interno. Abimis presenterà Àtria, la sua prima cucina pensata per vivere all'esterno, realizzata in acciaio inox e pensata per essere integrata con moduli contenitori di diverse dimensioni, schienali e mensole.

FTK, l'evento collaterale dedicato agli elettrodomestici da cucina

FTK, acronimo di Technology For the Kitchen, è il focus di Eurocucina dedicato alla tecnologia da incasso e alle cappe di arredo. Prevede la partecipazione di 39 espositori, distribuiti su 11.000 mq, che presenteranno le ultime tendenze del settore. Elettrodomestici sempre più sostenibili ed efficienti, di cui verrà mostrata la diminuzione dell’impronta ambientale per quanto riguarda produzione, imballaggio e logistica e le possibilità di riciclo una volta giunti a fine vita. Ma anche prodotti molto intelligenti, controllabili da remoto attraverso sistemi e applicazioni comuni, in modo da facilitare la gestione delle nostre ormai Smart House. Tra le anticipazioni di quest’anno, il nuovo forno multifunzione di Beko, sempre connesso tramite app, per poterlo controllare anche da remoto, e la cui tecnologia Aeroperfect elimina le fluttuazioni di temperatura, garantendo una cottura il più possibile omogenea.

Tutte le informazioni utili su Eurocucina