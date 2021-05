Tutto pronto per il Salone del Mobile 2021

Redazione - 30 marzo 2015

Ritorna il Salone del Mobile di Milano

Sono state settimane di dubbi, incertezze. Polemiche, anche. Ma alla fine la decisione è stata presa: il Salone del Mobile 2021 ci sarà. Si farà. Di solito la manifestazione coincide col mese di aprile; invece per questa cinquantanovesima edizione l’appuntamento è dal 5 al 10 settembre.



Gli organizzatori riferiscono di un “costruttivo dibattito interno”, di un “intenso lavoro progettuale” che si è concluso con la totale condivisione e un voto unanime; del resto, se anche questa volta l’evento fosse saltato, il capoluogo lombardo avrebbe dovuto fare i conti con un enorme danno non solo economico, ma anche a livello di immagine.



L’evento sarà aperto agli espositori sia italiani che stranieri, come di consueto, e si terrà a Rho Fiera Milano, ma non mancheranno spazi dislocati in città e allestiti ad hoc; nel programma figurano mostre e percorsi tematici integrati con prodotti e novità degli ultimi 18 mesi. Costante risulterà il dialogo con la nuova piattaforma digitale che verrà ufficialmente presentata nei prossimi giorni. Naturalmente, è garantito il massimo rispetto delle direttive e delle ordinanze di prevenzione e sicurezza previste per lo svolgimento degli eventi fieristici.



Il progetto, primariamente annunciato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente a tutte le istituzioni nazionali coinvolte e a quelle del territorio, nonché condiviso con il partner storico Fiera Milano, “sarà affidato e coordinato – si legge in una nota stampa - da un curatore di fama internazionale e punterà a rafforzare legame, relazioni e azioni concrete con il tessuto economico e sociale che riconosce centralità e rilevanza al Salone del Mobile.Milano”.

Grandi aspettative per un'edizione anticipata come unica e innovativa

“Un’edizione innovativa, iconica, unica”: con queste parole è stata annunciata l’edizione 2021 del Salone del Mobile di Milano. “Sarà – è scritto nel comunicato stampa - con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende. A riprendere ‘il filo’ di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati”.



Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy”.



Circa il risultato finale, si mostra fiducioso: “Ora proseguiremo in questa direzione,come sempre in stretta sinergia con la Città di Milano”. Certo, i timori legati all’emergenza sanitaria ci sono e sarebbe impossibile il contrario; a settembre, però, la situazione risulterà in netto miglioramento. O, almeno, questo è l’auspicio comune a tutti.



C’è curiosità circa l’inedita piattaforma digitale, sicuramente renderà possibile un’interazione anche a distanza e, al di là di quanto accaduto a causa del Covid-19, è ormai chiaro che la virtualità sta acquistando un ruolo di crescente importanza in riferimento agli eventi di portata internazionale.

Un grande supporto dalle istituzioni alla fiera