II settimino, cassettiera per fare ordine

Cassettiera settimino, usi e funzioni

Nata per archiviare documenti o lettere, la cassettiera settimino è un mobile funzionale che trova spazio in diversi ambienti della casa. Scelto in genere per la camera da letto dove risulta un complemento d’arredo quasi irrinunciabile per via appunto dei suoi cassetti spaziosi, spesso lo si può inserire anche in altri contesti, come per esempio un corridoio, un ingresso o ancora, un soggiorno.



Usi e funzioni di questo mobile sono perciò molteplici: non serve solo a contenere, ma anche a organizzare ciò che si vuole tenere a portata di mano. Tanti gli stili nei quali la cassettiera settimino viene declinata: industrial, classica, moderna, di design o shabby chic.



In foto il settimino Rialto di Riva 1920, realizzato in legno massello e multistrato. I cassetti sono racchiusi in una cornice in ferro o legno ed assemblati con incastri a coda di rondine.