I migliori modelli di purificatori d'aria a confronto

Cosa sono e come funzionano i purificatori d’aria

I purificatori d’aria, come si deduce facilmente dal loro stesso nome, sono elettrodomestici che “puliscono” l’aria indoor, eliminando sostanze inquinanti quali particelle organiche, polveri sottili, pollini, batteri, acari della polvere. In altre parole, questi apparecchi sortiscono gli stessi effetti di un ricambio d’aria, senza però che sia necessario aprire finestre e balconi.



Esistono diversi tipi di purificatori; quelli più comuni svolgono la suddetta azione per mezzo di particolari filtri. I più innovativi ed efficaci sono i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), caratterizzati da una fitta trama di minuscole fibre le quali a loro volta portano una carica elettrostatica in grado di attirare le particelle di passaggio.



I migliori purificatori sono dotati anche di filtri ai carboni attivi, che trattengono le particelle organiche responsabili dei cattivi odori: si pensi al fumo delle sigarette e agli alimenti bruciati, o semplicemente arrostiti.

I purificatori d’aria funzionano davvero?

Ma i purificatori d’aria funzionano? Sì, ma non bisogna aspettarsi miracoli e comunque molto dipende dal modello scelto. I migliori eliminano davvero polveri sottili e ultrasottili e una buona parte di muffe e batteri, ma per quanto riguarda i composti organici volatili i risultati difficilmente si rivelano ottimali. Di certo, però, questi apparecchi possono essere di grande aiuto per chi soffre di allergie alla polvere e ai pollini.



Concludiamo la nostra carrellata con una proposta firmata Xiaomi: il purificatore Mi Air Purifier 2H, progettato per ambienti che non superino i 31 metri quadrati di ampiezza. Elimina il 99,7 per cento delle impurità grazie ai filtri Hepa caratterizzati da 3 strati: il primo filtra le particelle più grandi, la polvere e persino i capelli, il secondo cattura particelle di diametro 0,3 ?m e superiori (per esempio particelle di fumo, peli di animali domestici, pollini, batteri patogeni).



Il terzo strato è infine costituito da carbone attivo di alta qualità, dunque in grado assorbire formaldeide e altri prodotti chimici nocivi; inoltre elimina i cattivi odori. Anche questo apparecchio è connesso e l’apposita app Mi Home, fra l’altro, avvisa (tramite una notifica sullo smartphone) quando arriva l’ora di cambiare il filtro.

Purificatore d’aria Philips Serie 800

Fra i purificatori d’aria proposti da Philips c’è il modello AC0820/10 – Serie 800, adatto ad ambienti di massimo 49 m2. È piccolo e compatto, ma molto efficiente: rimuove il 99,5 per cento di nanoparticelle inclusi pollini e peli di animali, ma anche virus e batteri.



Uno dei punti di forza è la modalità di purificazione automatica intelligente, basata su un sensore di particelle professionale che rileva automaticamente e si adatta anche ai minimi cambiamenti nell’aria.



La qualità dell’aria viene indicata tramite diversi colori: si va dal blu (buona) al rosso (scarsa). In modalità Sleep, l’apparecchio diventa estremamente silenzioso e le luci del display si attenuano, di conseguenza il sonno non viene disturbato in alcun modo. C’è anche la modalità Turbo. Il filtro dura all’incirca 12 mesi. Questo purificatore è caratterizzato da un design moderno e discreto che lo rende assimilabile a un complemento di arredo.

Purificatore d’aria Pro Breeze 5-in-1

Questo purificatore si chiama così perché caratterizzato da 5 stadi di filtrazione: il primo coincide con il pre filtraggio, gli altri avvengono rispettivamente per mezzo di: Filtro HEPA.

Filtro a Carboni Attivi.

Catalizzatore Freddo.

Generatore di Ioni Negativi.

Un sistema complesso e al contempo semplice, tramite cui si cattura fino al 99,97 per cento delle diverse impurità presenti nell’aria quali polline, polvere, muffa, fumo, odori, umidità, peli di animali domestici, batteri e allergeni. Si sceglie fra 3 differenti velocità.



Con il suo design minimalista, il purificatore d’aria Pro Breeze 5-in-1 si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. L’accensione e lo spegnimento sono automatici, grazie al timer integrato è possibile posticiparli fino a 4 ore. Inoltre è presente la modalità Riposo, che riduce al minimo il rumore emesso.

Purificatore d’aria PA91-604GY by Electrolux

Grazie al sistema PureSense, il purificatore d’aria Electrolux PA91-604GY analizza costantemente la qualità dell’aria sia all’interno che all’esterno dell’ambiente e regola automaticamente la velocità della purificazione: in questo modo si ha sempre la certezza di un risultato ottimale, senza che sia necessaria la propria presenza in casa.



Il processo messo in atto da questo apparecchio avviene in 5 fasi; ogni filtro è dotato del proprio smart tag che tiene traccia del suo utilizzo. Anche se si toglie il filtro e lo si installa nuovamente nella stagione successiva, riconoscerà subito la sua durata residua.



É anche possibile monitorare e ottimizzare la qualità dell’aria di casa, nonché gestire questo purificatore Electrolux tramite l’App Pure A9. Oppure lasciare, appunto, che tutto avvenga in modo automatico. Pure A9 è adatto a stanze fino a 129 m2 (in base alle normative svedesi sui ricambi di aria all’ora) e 52 m2.

Purificatore d’aria LG PuriCare 360

È davvero potente, anche se di dimensioni contenute, il purificatore d’aria LG PuriCare 360, progettato per ambienti fino a 58 m2. Il sistema di filtrazione si articola in 6 step: Filtrazione di polveri sottili.

Filtrazione di polveri ultrasottili.

Filtrazione di allergeni.

Rimozione odori.

Rimozione gasi inquinanti rilasciati dalla combustione.

Rimozione VOC (composti organici volatili).

Di volta in volta, la qualità dell’aria viene indicata tramite 4 differenti colori (dal verde al viola) e il livello di concentrazione del particolato ultra-fine tramite il sensore PM1.0 e il sensore di gas. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di un purificatore d’aria connesso: è possibile controllarlo e gestirlo ovunque ci si trovi, semplicemente ricorrendo all’app LG ThinQ.



Un’altra peculiarità di questa proposta LG è il ventilatore Clean Booster, che si inclina a 55 gradi, ruota con un raggio di 70 gradi e trasporta l’aria pulita e filtrata fino a 7,5 m di distanza.

Purificatore d'aria 3 in 1 HFX85W20C – DeLonghi

DeLonghi propone invece il purificatore d’aria 3 in 1 HFX85W20C, la cui particolare forma modella e guida il flusso d’aria. La rimozione di particelle fini come allergeni, inquinanti, muffe, odori e batteri raggiunge una percentuale del 99,9 per cento, grazie a 2 strati di filtrazione.



Questo purificatore è anche in grado di rinfrescare e riscaldare l’ambiente: si sceglie rispettivamente fra 10 e 6 livelli di potenza. Il display digitale a LED è pratico e intuitivo. Altre caratteristiche di questo prodotto? Le elenchiamo subito: Termostato digitale.

Temperatura impostabile da 10 a 20 gradi.

Funzione Eco.

Telecomando.

Oscillazione motorizzata.

Sistema di sicurezzaanti-ribaltamento.

Timer fino a 12 ore.

Con le sue curve eleganti e il profilo slanciato, questo purificatore raggiunge un’altezza di 85 cm.

Purificatore d’aria Daikin - MC70L