Camerette con cabina armadio

Sfruttare al meglio lo spazio destinato al contenimento nelle camerette è fondamentale; spesso i tradizionali armadi in linea non ci consentono di ottenere soluzioni sufficienti a ordinare vestiti e oggetti presenti nel locale. Una valida alternativa è costituita dalle capienti cabine armadio che le aziende produttrici oggi offrono, studiate per risolvere con facilità anche la presenza di angoli o nicchie altrimenti inutilizzati.