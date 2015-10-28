4 consigli per realizzare una cabina armadio in cartongesso

Cosa occorre per realizzare la struttura

Ecco una lista di materiali necessari per realizzare una cabina armadio in cartongesso:

Pannelli in cartongesso di dimensioni circa 120x200 cm, con uno spessore di 12,5 mm.

in cartongesso di dimensioni circa 120x200 cm, con uno spessore di 12,5 mm. Listelli di legno o profilati metallici .

o profilati . Viti autofilettanti.

autofilettanti. Tasselli a espansione.

Per iniziare la costruzione della struttura, è possibile utilizzare le due pareti laterali della stanza, come supporto per fissare le aste portanti.

Si procede con la realizzazione del tetto e di tutte le parti sporgenti necessarie, in questo modo si crea uno spazio abbastanza ampio e lungo all'interno del quale sarà possibile intervenire con l'installazione del cartongesso.

Si procede a stuccare le giunture tra i vari pannelli utilizzando nastro adesivo plastificato apposito, dopo l'applicazione, il nastro viene ricoperto di stucco e lasciato asciugare.

Dopo circa due ore, si passa alla levigatura con carta abrasiva per livellare lo stucco e riempire le fessure tra i pannelli di cartongesso.

Infine, la struttura viene dipinta con un colore a piacere e arredata internamente con mobili, cubi, appendiabiti, cassettiere e un sistema di illuminazione.