4 consigli per realizzare una cabina armadio in cartongesso

Redazione - 28 ottobre 201518 novembre 2025
Guida passo passo alla realizzazione di una cabina armadio in cartongesso: soluzione pratica e funzionale per ottimizzare lo spazio domestico!
Per realizzare una cabina armadio in cartongesso è essenziale disporre di almeno due metri quadrati di spazio in camera per destinarli a questo scopo.
Prima di iniziare il lavoro, è indispensabile individuare la giusta collocazione ed elaborare un progetto dettagliato.
Le dimensioni della cabina armadio dovrebbero essere pensate in base ai capi da riporre e allo spazio disponibile. Per garantirne un utilizzo ottimale e organizzato, si consiglia di considerare approssimativamente questi parametri:
Indipendentemente dal numero di pareti utilizzabili, questa soluzione risulta pratica e funzionale in quanto sfrutta al massimo tutto lo spazio disponibile; con il cartongesso vengono costruite le pareti, a volte anche i ripiani, oltre al controtelaio per le porte di chiusura.
Ecco una lista di materiali necessari per realizzare una cabina armadio in cartongesso:
Per iniziare la costruzione della struttura, è possibile utilizzare le due pareti laterali della stanza, come supporto per fissare le aste portanti.
Si procede con la realizzazione del tetto e di tutte le parti sporgenti necessarie, in questo modo si crea uno spazio abbastanza ampio e lungo all'interno del quale sarà possibile intervenire con l'installazione del cartongesso.
Si procede a stuccare le giunture tra i vari pannelli utilizzando nastro adesivo plastificato apposito, dopo l'applicazione, il nastro viene ricoperto di stucco e lasciato asciugare.
Dopo circa due ore, si passa alla levigatura con carta abrasiva per livellare lo stucco e riempire le fessure tra i pannelli di cartongesso.
Infine, la struttura viene dipinta con un colore a piacere e arredata internamente con mobili, cubi, appendiabiti, cassettiere e un sistema di illuminazione.
La realizzazione di una cabina armadio in cartongesso offre la possibilità di ottenere un guardaroba su misura, personalizzato e senza dover affrontare costi elevati.
Coloro che intendono installare una porta per chiudere la cabina armadio devono scegliere il sistema di apertura più adatto fin dalla fase di progettazione, affinché la struttura includa la porta come elemento integrante, per garantire un'apertura efficace e minimizzare l'ingombro nel caso di porte a battente.
Le ante scorrevoli esterno muro sono una scelta diffusa per chiudere una cabina armadio in cartongesso. Con un binario esterno posizionato in alto, le ante possono scorrere a destra o a sinistra senza ingombrare lo spazio frontale.
Le porte scorrevoli interno muro, invece, rappresentano una scelta elegante e personalizzabile, eliminando completamente l'ingombro frontale. Questa soluzione è ideale per una cabina armadio in cartongesso integrata in un ambiente esistente.
Open di Tomasella mostra un sistema di apertura scorrevole sospesa: le ante scorrono su un binario superiore, a una o due vie, fissato a parete, soffitto o incasso. Il profilo in alluminio delle ante, disponibile in due modelli, può essere personalizzato con pannelli in diverse finiture materiche e vetro.
Il cartongesso è un materiale costituito da uno strato di gesso trattato con resine specifiche e racchiuso tra due lastre di cartone, ampiamente impiegato nel settore edile.
Per avere un'idea dei costi per la realizzazione di una cabina armadio in cartongesso, è essenziale considerare le dimensioni della cabina, la complessità del progetto e il tipo di materiale utilizzato per rivestire il cartongesso.
È importante prendere in considerazione i costi relativi agli accessori della struttura come montanti, guide in alluminio, telai, parabordi, nonché quelli per dotare la cabina armadio di ripiani, mensole, cassetti, appendiabiti, ecc., ed includere anche i costi relativi alla manodopera.
In termini orientativi, il costo per una cabina armadio di circa 3 metri quadrati in cartongesso può variare tra 1000 e 1500 euro, mentre per una di 6 metri quadrati il costo oscilla tra 1500 e 2500 euro.
Questi prezzi escludono eventuali dettagli e personalizzazioni che andranno considerati separatamente.