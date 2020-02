Cabina armadio Ikea prezzi, il comfort costa poco

Redazione - 29 aprile 2018

Cabina armadio prezzi Ikea

Se la cabina armadio è un tuo grande desiderio ma pensi di non avere il budget disponibile per averla, sappi che ti sbagli. Perché Ikea propone diverse cabine armadio comode, pratiche, personalizzabili e a prezzi più che accessibili. Con l’ormai celebre sistema Pax si possono realizzare diverse combinazioni senza ante, per esempio alternando vani alti per appendere i vesti e vani più bassi per riporre maglioni e t-shirt. I prezzi dipendono proprio dal numero e dalla tipologia degli elementi scelti, in linea di massima possiamo dire che una cabina armadio per due persone, ma non particolarmente ampia, costa 500-600 euro. Una cabina armadio grande e progettata all’insegna del massimo comfort può arrivare anche a 800-900 euro. Il vantaggio è proprio questo, ovvero l’estrema versatilità. A seconda della cifra di cui si dispone, è possibile acquistare la cabina armadio più adatta.

Cabina armadio angolare Ikea prezzi

Il sistema componibile Pax di Ikea permette anche di creare cabine armadio angolari di diverse dimensioni e finiture. Ancora una volta la struttura scelta incide sul prezzo, anzi è determinante. Con un budget pari a 800 euro, però, si ha la sicurezza di acquistare una cabina angolare molto spaziosa. Doveroso far presente che molto contano pure gli accessori interni: la serie Komplement, per esempio, comprende ripiani (anche in vetro), cassetti (da 16 o 24 euro), cestelli (da 9,50 o 17,50 euro), bastoni appendiabiti (da 2 o da 8 euro), portapantaloni estraibili (17 euro), appenditutto (da 3 o da 8,50 euro). E ancora, ripiani per scarpe, ripiani estraibili, divisori (anche per gioielli), scatole di varie misure. La liberà di scelta è massima. In foto una cabina armadio angolare da 887 euro. Queste le misure: larghezza 273,2 cm, altezza 236,4 cm, larghezza destra 210,3 cm, larghezza sinistra 210,3 cm. La struttura è in truciolare, fibra di legno, plastica ABS, plastica propilenica e lamina. Per questa proposta è necessario che il soffitto abbia un’altezza minima di 237 cm.

Cabina armadio economica Ikea