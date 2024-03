Organizza l'interno della cabina armadio con le migliori attrezzature

Suddividi gli spazi all'interno della cabina armadio

Il suo contenuto va ben oltre gli abiti stessi, è necessario prevedere spazio per accessori come borse, cinture, cravatte, gioielli e tanto altro ancora; se ne hai la possibiltà, aggiungi al suo interno un pouf , una piccola panca o una poltrona , che ti consentiranno di godere di un momento di relax mentre scegli il tuo outfit.

Per sapere come organizzare l'interno della cabina armadio , è fondamentale avere un'idea precisa di cosa si intende conservare; dovrà contenere qualsiasi cosa in perfetto ordine, sfruttando le altezze ed ogni centimetro disponibile, in modo da ottimizzare i moduli che la compongono.

È consigliabile individuare aree specifiche per ciascuno ed utilizzare soluzioni di storage personalizzate, per mantenere ordinati e separati gli abiti e gli accessori di ognuno.

Non sempre si dispone dello spazio per dedicare un'intera stanza alla cabina armadio, ma con piccoli accorgimenti è possibile realizzarne una anche in camera da letto , ritagliando una zona con le stesse funzioni.

Quali accessori scegliere per l'interno della cabina armadio

Inserisci una scarpiera all'interno della cabina armadio

Quando pensi a come organizzare l'interno della cabina armadio devi sapere che è fondamentale avere uno spazio dedicato alle scarpe, con dimensioni e struttura che devono essere personalizzate in base alle proprie esigenze, al numero di paia di scarpe possedute e alla diversa tipologia di calzature.

Ad esempio, se si possiedono stivali, sarà importante prevedere degli spazi più alti tra i ripiani per poterli sistemare correttamente; le scarpe possono essere organizzate in diversi modi, si possono posizionare dritte su cassetti scorrevoli, divise in vani separati o appoggiate su ripiani inclinati per massimizzare lo spazio disponibile.

Alcuni di noi preferiscono conservarle nelle proprie scatole, soprattutto quelle meno utilizzate, mentre altri le lasciano esposte per poterle visualizzare ed abbinare facilmente ai propri outfit.

In entrambi i casi, è importante progettare il layout della zona in modo creativo e pratico, sfruttando al massimo ogni angolo disponibile, questo permette non solo di tenere le calzature in ordine e facilmente accessibili, ma anche di proteggerle dalla polvere e da eventuali danni.

