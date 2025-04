Cabine armadio aperte, per avere in bella vista tutto ciò che serve

Cabine armadio aperte, i vantaggi

Le cabine armadio aperte si caratterizzano per la loro struttura priva di ante che permette di avere tutto a vista, favorendo praticità nella scelta degli abiti e accessori. Sono composte da moduli componibili attrezzabili con ripiani, cassetti, appendiabiti e accessori vari, organizzati per ottimizzare lo spazio. Il contenuto del guardaroba rimane sempre perfettamente areato e illuminato dalla luce naturale.



Regalano alla stanza una sensazione visiva di maggiore ampiezza e hanno costi inferiori rispetto al modello chiuso, proprio perché non prevedono ante e meccanismi di chiusura.



Palo Alto Wall di MisuraEmme, un sistema notte con boiserie in legno che offre infinite configurazioni e accostamenti fra materiali diversi per arredare con gusto la camera da letto.