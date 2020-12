Crea la tua cabina armadio su misura con i nostri consigli

Redazione - 16 novembre 2014

Consigli su dove collocare la cabina armadio su misura e deciderne le dimensioni

È fondamentale definire in fase progettuale dove collocare la cabina guardaroba su misura e soprattutto valutarne le dimensioni adeguate.

Se si possiede una piccola stanza adiacente alla camera da letto è possibile andare a strutturarvi all’interno la cabina armadio. Chiudendo con una porta scorrevole a vetro la stanza guardaroba si renderanno i due ambienti ariosi e luminosi. È importante sfruttare tutte le pareti a disposizione andando a disporre arredi con ripiani, mensole e appendiabiti, cassetti e porta accessori.

Se lo spazio notte è uno solo, è possibile ricavare il guardaroba utilizzando una quinta in cartongesso aperta su due lati, sulla quale potrà essere disposta la testata del letto. Ai lati del letto stesso, due porte di accesso permetteranno di entrare agevolmente. L’arredo sarà lineare e disposto lungo tutta la parete: la profondità necessaria per una armadiatura sarà di 120/150 cm, per due disposte frontalmente 180cm. L’armadiatura potrà anche essere studiata ad “U” con doppio angolo o concludersi con due cassettiere alte se lo spazio lo permette.

Quale disposizione e attrezzature per l'interno

Definire la disposizione e come strutturare la cabina guardaroba è fondamentale affinchè l’arredo e lo spazio risultino funzionali e pratici: ecco come fare.

In primo luogo, valutando quali spazi e attrezzature servano, si procederà con la disposizione: cassetti in basso, ripiani in sequenza, aste per appendere attaccapanni, piccoli contenitori da appoggio sui ripiani e appesi.

È importante disporre al meglio le attrezzature interne per assolvere ad ogni funzione: vassoi estraibili per cinture e foulard, cassetti di circa 20 cm per l’intimo con divisori e porta accessori con partizioni interne in legno.

È possibile inserire per gli spazi più ridotti accessori porta pantaloni disposti in altezza e porta cravatte e porta cinture appese in verticale.

Dimensioni necessarie: per vestiti e cappotti è utile uno spazio di altezza di 160 cm mentre per camice, gonne, giacche e pantaloni basterà un vano di 110 cm.

I ripiani potranno essere disposti ad una distanza minima di 30 cm sui quali disporre anche ceste e contenitori per intimo, cravatte e accessori, gioielli e altro.

Le soluzioni su misura per gli ambienti difficili

Negli spazi difficili è possibile realizzare cabine armadio funzionali e capienti mediante l’impiego di strutture per realizzare armadiature che possano differenziare le altezze: che gli spazi siano mansarde oppure sottoscala basterà individuare la soluzione migliore di arredo che permetta di essere strutturata su misura rendendo ambienti capienti e fruibili.

Le strutture tubolari portanti che vengono fissate a pavimento e soffitto, permettono di andare a distribuire i piani, i cassetti e le attrezzature a seconda dello spazio disponibile, modulando le dimensioni e le altezze.

In questo modo, sarà possibile strutturare ripiani, scarpiere inclinate, cassetti ed elementi estraibili, aste per i vestiti a seconda delle necessità, rendendo lo spazio arioso e libero, in stile moderno e dal design a richiamo industriale.

Un’alternativa a questa tipologia di arredo per stanza guardaroba sono le boiserie a parete in finitura legno, con guide incassate per la disposizione di piani d'appoggio sotto i quali saranno disposti supporti per aste e quant’altro sia necessario al contenimento, al fine di rendere funzionale e pratica la soluzione armadio.

