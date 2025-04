Come progettare le cabine armadio dietro il letto

Quali caratteristiche deve avere la stanza

La cabina armadio dietro il letto è un'elegante e pratica soluzione walk-in ma non è sempre realizzabile. In alcune specifiche situazioni diventa una scelta strategica di grande effetto. È la soluzione perfetta in camere dalla pianta stretta e lunga, quando la porta d'entrata è collocata sulla parete opposta rispetto al letto e la finestra si trova sulla parete più lunga.



Il progetto potrebbe non dipendere da esigenze di spazio nel caso in cui la stanza è particolarmente ampia. In questo caso avremo la libertà di creare una soluzione scenografica ed esclusiva.



La cabina armadio Simply di Doal ha struttura in alluminio e ripiani disponibili in molteplici finiture e tonalità. Alterna spazi aperti e chiusi con contenitori, trasformando l'ordine in un'esperienza da vivere con eleganza.