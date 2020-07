Progetti e soluzioni di cabine armadio ad angolo

4 vantaggi di una cabina armadio ad angolo

Cabina armadio: dove posizionarla

La posizione della cabina armadio può essere variabile in relazione alla tipologia di stanza e di spazio a disposizione ma soprattutto in base a cosa si vuole ottenere all’interno della zona notte.

È possibile ottenere da un unico spazio un ambiente nel quale inglobare una cabina guardaroba ad angolo e zona notte oppure separare fisicamente mediante chiusure i due ambienti ottenendo due zone separate e distinte.

Avendo a disposizione una stanza rettangolare, è possibile disporre la cabina armadio sul lato corto, posizionandola a doppio angolo. In questo modo, è possibile creare una parete divisoria a tutta altezza che separi la cabina ad U dal resto della stanza, lasciando una o due aperture laterali.

La parete, dal lato esterno, potrà essere utilizzata come testata del letto che verrà posizionato contro la stessa. Ove la lunghezza della parete sia di circa 4 metri o più, è possibile lasciare aperture laterali proprio accanto ai lati del letto, utilizzando la parete come supporto per la realizzazione di boiserie utile a sistemare mensole e contenitori al fine di impiegarli come piani comodino.

Le aperture possono essere corredate da porte scorrevoli all’interno della parete in cartongesso per ottenere uno spessore minore e per una più veloce e pulita realizzazione.

Quando invece è impossibile separare la cabina armadio ad angolo dal resto della stanza, è possibile strutturarla in modo che sia parte della stanza: grazie alla realizzazione di quinte che celino in parte l’armadiatura, potrà essere realizzata ad angolo anche in spazi di dimensioni ridotte, accostata al letto, con un unico passaggio laterale privo di chiusura per un effetto semi open space, vedo non vedo, valorizzando la parete con carta da parati o texture in rilievo.